Адмирал ВМС США заявил об озабоченности деятельностью РФ в Южной Америке

Адмирал ВМС США Крейг Фаллер рассказал о том, как Россия, Китай, Иран и Куба действуют в зоне ответственности Южного командования США (SOUTHCOM), главой которого он является. Его слова приводит Dialogo Americas, официальное СМИ, освещающее деятельность этой структуры.

Источник изображения: U.S. Army Sergeant Sean Hall

По словам высокопоставленного офицера, Кремль помогает поддержать режим Николаса Мадуро в Венесуэле с помощью продаж оружия. Также Россия направляла в регион стратегические бомбардировщики и свой самый современный боевой корабль, способный атаковать крылатыми ракетами через весь регион (примеч. – очевидно, имеется в виду фрегат "Адмирал Горшков", пришвартовавшийся в Гаване).

Сотни россиян – как военных, так и иных специалистов – находятся в Венесуэле, помогая Мадуро сохранять свое господство над нацией, продолжил адмирал Фаллер. В Никарагуа, по его словам, действует учебный центр РФ по борьбе с наркотиками и терроризмом, который "имеет сомнительные двойные цели". По заявлению Фаллера, деятельность России на Южноамериканском континенте вызывает у него озабоченность.

Также российская информационная деятельность сильна в Южной Америке, благодаря широкому присутствию в испаноязычных СМИ. Чиновник также обвинил россиян в распространении дезинформации, поведав, что как-то раз, когда он находился в Вашингтоне, "пропагандистские агентства" сообщили о его пребывании на границе между Колумбией и Венесуэлой, где он якобы планировал вторжение в последнюю.

Китайцы заставляют отдавать землю

Не были обойдены вниманием и другие державы. Адмирал рассказал, что Китай имеет экономические интересы в регионе, активно присутствуя в местном информационном пространстве, в том числе в сфере IT и освоении космоса. Десятки инфраструктурных проектов Поднебесной в Южной Америке способствуют нестабильности, подчеркнул чиновник.

По его словам, некоторые из этих сделок заключены с кабальными условиями, оставив принимающим государствам ограниченный доступ и контроль над тем, что построили китайцы. В одной стране-партнере, сообщил адмирал без конкретных указаний, такая дорога имеет срок аренды 99 лет, где представители КНР имеют права на землю по обе стороны от трассы.

Это цена, которую вы платите за то, что китайцы пришли и построили. Мы внимательно следим за этим

– сказал адмирал.

Также были упомянуты угрозы со стороны Ирана, который, оказывается, также "действует в этой части света".

Читателя заверили, что американские военные продолжают внимательно отслеживать деятельность иностранных держав, налаживая всё больше контактов с союзными странами региона.