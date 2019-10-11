Су-57 против F-22: что будет, если "стелс" встретит "стелс"

На поле истребителей пятого поколения становится все теснее. Несколько стран работают над своими проектами, а три самолета такого рода уже приняты на вооружение. Технический прогресс и напряженность отношений НАТО и России заставляют задуматься: что будет, если российский Су-57 столкнется в бою с американским F-22? На этот вопрос попытался ответить журнал The National Interest.

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Lockheed Martin F-22 Raptor создавался как замена для F-15C и должен был бороться за превосходство в воздухе. Впервые он поднялся в небо в 1990 г., а затем выиграл конкурс у менее удачного YF-23. Основной особенностью F-22 являются стелс-технологии. Конструкцию самолета рассчитывали с применением суперкомпьютера, за счет чего малозаметность сочетается с высокими летными характеристиками.

Все элементы планера призваны снижать заметность для радаров. Конструкция сопел и хвоста снижает инфракрасное излучение. Кабина оснащена крупным фонарем, дающим хороший обзор. При всем этом, двигатели имеют управляемый вектор тяги. Форсированные двигатели F119 дают на 40% больше тяги, чем моторы F-15C. Без форсажа самолет развивает скорость М=1,4. Бортовая РЛС AN/APG-77 позволяет засекать цели на большой дальности и атаковать их.

Оружие F-22 находится во внутренних отсеках. Истребитель несет ракеты "воздух-воздух" семейств AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Возможно применение управляемых бомб. В самолет встроена автоматическая пушка M61A2.

Су-57 уже много лет проходит испытания, но разные детали проекта до сих пор остаются тайной. Известно, что "Сухой" совершенствует как сам самолет, так и его ключевые компоненты – такие как двигатели. Служба Су-57 в ВКС России должна начаться в этом году.

Входя в то же поколение, Су-57 серьезно отличается от F-22. Raptor делает ставку на незаметность и маневренность, а Су-57 отдает предпочтение скорости и незаметности. В этом отношении он похож на американский истребитель YF-23. Существует версия, согласно которой планер Су-57 является дальнейшим развитием конструкции Су-27, учитывающим вопросы снижения заметности.

Серийные Су-57 получат двигатель "Изделие 30", по своим характеристикам похожий на американский F119. Без применения форсажа они смогут летать в полтора раза быстрее звука. Запуск производства "Изделий 30" пока откладывается – первые 12 Су-57 оснастят двигателями АЛ-41Ф1 производства завода "Сатурн".

Су-57 получает РЛС Н036 "Белка", оптико-локационную станцию и комплекс РЭБ Л402. Самолет сможет искать цели по отраженному радиосигналу и по ее собственному ИК-излучению. Найденные цели будут поражаться ракетами, перевозимыми в больших внутренних отсеках. В боекомплект входят ракеты К-77М и К-74М2 с разными характеристиками.

Как Су-57 и F-22 будут драться друг с другом? Они отличаются на уровне идеологии, что дает им преимущества в разных ситуациях. Су-57 должен находить и поражать цели на больших дальностях, для чего у него есть эффективный радар и дальнобойное оружие. Высокая скорость позволит быстро наступать или выходить из безнадежного боя. При столкновении на малых дистанциях Су-57 имеет преимущества в виде маневренности и ИК-датчиков.

F-22 Raptor тоже способен находить цели на большом расстоянии. Малозаметность позволит ему устроить "засаду" и атаковать противника до того, как тот его заметит. F-22 имеет больше шансов захватить инициативу на ранних этапах боя, до сближения. Кто победит в "собачьей свалке" – понять трудно, поскольку неизвестно, насколько маневренным является Су-57. Однако его радиоэлектроника и датчики станут полезным бонусом в такой схватке.

F-22 – превосходный самолет мирового уровня. Су-57 вполне способен оказаться достойным противником для него. Если эти истребители встретятся над полем боя – начнется сражение века. Однако не стоит доводить до такого. Надеемся, что бои двух самолетов так и останутся умозрительными.