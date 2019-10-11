"Газпром" и "Saudi Aramco" отнесли к главным виновникам глобального потепления

Западные СМИ решили выявить главных виновников "климатического кризиса" на планете. Грету Тунберг на сей раз приглашать не стали. Вместо неё на фронт борьбы с "глобальным потеплением" был брошен представитель Института так называемой климатической ответственности Ричард Хид (США).

Источник изображения: ПАО "Газпром"

Со ссылкой на его доклад материал публикует The Guardian.

В материале утверждается, что учёные упомянутого института исследуют климатические проблемы уже более 50 лет и за это время пришли к выводу о том, что во всём виноваты крупные компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Так, заявлено, что с 1965 года 20 крупнейших компаний в сфере добычи нефти и газа допустили выбросы в атмосферу в объёме сотен миллиардов тонн.

В итоге в списки наиболее "вредных" компаний внесены такие как "Chevron", "Газпром", "Saudi Aramco". Так, на долю саудовской компании, как утверждает упомянутый исследователь, приходится до 4,4% от уровня глобального загрязнения атмосферы. Российский "Газпром" тоже отнесли к ответственным за "глобальное потепление" и иные проблемы климатического характера. Кроме того, в "чёрный список" угодили такие компании как BP, Shell и Exxon.

По словам Хида, компании довели выброс парниковых газов в атмосферу до критического. При этом американский исследователь странным образом умалчивает о том, что, например, одно извержение вулкана с поэтичным названием Эйяфьядлайёкюдль привело к выбросу в атмосферу таких объёмов парниковых газов, которые сопоставимы с выбросами за несколько месяцев деятельности всех перечисленных Хидом компаний (вместе взятых).