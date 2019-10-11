В Сети появилось фото опытного образца комплекса разведки "Ястреб-АВ"

В Сети появилась фотография опытного образца новейшего перспективного радиолокационного комплекса разведки огневых (стартовых) позиций артиллерии "Ястреб-АВ", разработка которого в интересах вооруженных сил России ведется с 2011 года. Фото разместил телеграм-канал "Милитарист".

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что на фото изображен опытный образец комплекса "Ястреб-АВ" на колесном шасси БАЗ-6910-025 (8х8), проходящий межведомственные испытания. Комплекс создается ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" г. Тула (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") согласно контракту с Минобороны РФ от 2011 года. Конструкторская документация для создания опытного образца была готова в 2014 году.

О практической готовности нового радиолокационного комплекса разведки "Ястреб-АВ" заявлялось еще в 2017 году, однако в том же году срок работ по нему был продлен, по имеющимся данным, до августа 2018 года.

Что из себя представляет данный комплекс, доподлинно не известно, но основная задача комплекса - разведка огневых позиций противника и корректировка огня своей артиллерии. По мнению военных экспертов, он создается для замены стоящего на вооружении российской армии радара контрбатарейной борьбы "Зоопарк", уже значительно устаревшего, и должен по своим характеристикам значительно его опережать. Предполагается, что комплекс "Ястреб-АВ" создается на новой элементной базе.

Ястреб-АВ" превосходит аналогичные комплексы, имеющиеся на вооружении и ВС России, и иностранных армий. Новое оборудование – серьезное подспорье в контрбатарейной борьбе

- заявил в 2017 году замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Когда будут окончены работы по созданию нового радиолокационного комплекса разведки "Ястреб-АВ" и о сроках его поставки в войска пока ничего не сообщается.