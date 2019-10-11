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11.10.2019
ТАСС

Лавров: на СМИД СНГ приняты документы по военному взаимодействию и по космосу

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Источник изображения: © Виталий Белоусов/POOL/ТАСС

Как отметил глава МИД РФ, по предложению российской стороны был принято заявление министров о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве

АШХАБАД, 10 октября. /ТАСС/. Участники встречи Совета глав МИД стран СНГ приняли документы об укреплении военного сотрудничества, а также о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ.

"Принят проект стратегии сотрудничества в сфере информационной безопасности, документы об укреплении военного взаимодействия, включая формирование совместного подразделения по гуманитарному разминированию и по формированию совместных систем связи", - сказал он.

Лавров отметил, что по предложению российской стороны был принято заявление министров о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, что является новым для СМИД СНГ документом. "В этой сфере накапливается немало тревожных признаков того, что такие планы у некоторых государств все-таки существуют, - отметил министр. - Очень важно привлекать к ним внимание и обеспечивать работу на переговорных площадках, чтобы согласовать условия неразмещения оружия в космосе".

Заседание СМИД СНГ и Совет глав СНГ проходят в Ашхабаде, поскольку Туркмения в этом году занимает пост председателя организации. В Москве неоднократно подчеркивали: несмотря на появление на постсоветском пространстве новых интеграционных объединений, прежде всего ЕАЭС, СНГ остается актуальным форматом сотрудничества.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Туркменистан
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ИТ
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