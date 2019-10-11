Перечислены достижения Шойгу на посту министра обороны

За годы, что Шойгу возглавляет Минобороны, вооруженные силы стали гораздо более мощными. Перевооружение прошли все виды родов войск, а успех операций за рубежом показал умение нашей армии действовать в самых экстремальных условиях. Так эксперты говорят о достижениях Сергея Шойгу на посту министра обороны.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко напомнил, что благодаря личным усилиям министра обороны Сергея Шойгу, международный терроризм в Сирии потерпел в последние годы сокрушительное поражение, а боевики ИГИЛ* больше не мечтают о создании собственного "халифата".

"Законное правительство Башара Асада контролирует теперь основную часть Сирии – около трех четвертей территории, хотя на момент начала нашей операции под его контролем было лишь около 15 процентов территории. Россия оказывает Дамаску содействие как по политической линии, так и через постепенное восстановление экономики. По сути, Россия показала пример того, как необходимо действовать: ответственно и осознанно, чтобы дружественная страна, погруженная в хаос, снова стала нормальным государством", – сказал эксперт.

"Вторым важным успехом Шойгу стало резкое повышение боеготовности вооруженных сил, наша армия вновь превратилась в одну из лучших в мире. Третье: успешное перевооружение всех видов и родов вооруженных сил за счет поступления новых образцов вооружения, военной техники, повышение требовательности к предприятиям ОПК, к выполнению сроков заказов, – отметил он. – Причем в каком-то смысле мы оказались более успешны, чем американцы, потому что Шойгу вывел российские Вооруженные силы на позицию одних из лучших в мире при гораздо меньшем бюджете, чем у них".

"Четвертое: повышение авторитета армии и флота в глазах российского народа. Сегодня Вооруженные силы – один из самых престижных государственных институтов. На фоне других институтов они пользуются очень высоким доверием. Все это тоже связано непосредственно с руководством Сергея Кужугетовича Вооруженными силами", – напомнил он.

"Пятое: улучшение быта военных и решение проблемы с жильем. Сегодня "бесквартирные", как класс, ликвидированы: у всех офицеров есть либо постоянное, либо временное жилье – без крыши над головой никого больше нет. Военные получают субсидии, чтобы не стоять в длинных очередях по много лет, как это было когда-то. Получают денежные субсидии и сами покупают себе жилье на рынке", – пояснил военный эксперт.

В общем, подводит итог Коротченко, за эти годы Сергей Шойгу показал себя на посту как "состоявшийся профессионал".

Член экспертного совета "Офицеров России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев поприветствовал изменение формы, которая при Шойгу стала красивой – в том числе и парадная форма офицеров, которая теперь восходит к традициям времен СССР.

"Кроме того, заметно укрепилась дисциплина. Это касается не только контрактников, но и призывников. Сократилось количество уклонистов. Выросла планка профессионализма офицеров", – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Также, по его словам, выросла воинская культура. "Части, гарнизоны и казармы теперь выглядят уютнее. Отношение между военными стало более человечным, практически ушло солдафонство, а пресловутого "армейского дебилизма" явно стало меньше", – перечислил Перенджиев.

В том числе нравится эксперту идея министра организовать регулярные международные игры – такие, как "Армия-2019". "Как известно, армия существует, чтобы защищать, но Сергей Кужугетович показал на примере такого инструмента, как игры, что еще лучше, когда военнослужащие демонстрируют свое мастерство, не убивая при этом друг друга в бою, они побеждают в честном состязании по своим воинским специальностям".

Напомним, Сергей Шойгу был назначен министром обороны 6 ноября 2012 года. На эту должность он перешел с поста губернатора Подмосковья. До этого Шойгу многие годы оставался бессменным главой МЧС.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Анастасия Куликова