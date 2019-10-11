Ростех разработал новую РЛС, способную обнаруживать малоразмерные дроны

Российские военные в скором времени могут получить на вооружение новейшую радиолокационную станцию, предназначенную для обнаружения малоразмерных дронов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Источник изображения: Минобороны РФ

Согласно сообщению, холдинг "Росэлектроника" разработал специальную многоканальную радиоэлектронную станцию Ка-диапазона, способную обнаруживать и сопровождать малоразмерные цели на дальности до 7,5 км. Станция имеет небольшие размеры: 325240230 мм, располагается на поворотном устройстве, что позволяет вести круговое слежение. Имеет два режима работы: автоматический и под управлением оператора. Оборудование изготовлено полностью на отечественной электронно-компонентной базе.

Станция радиоподсвета цели (РПЦ) предназначена для обнаружения и сопровождения малоразмерных и малоконтрастных целей с эффективной площадью рассеивания от 30 квадратных сантиметров, широким диапазоном скоростей и возможностью совершения полетов на малых и сверхмалых высотах

- говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день созданы первые образцы нового оборудования, которые уже прошли полевые испытания.