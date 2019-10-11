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11.10.2019
Известия.ru

Истребители МиГ-31 провели ночной бой в стратосфере

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Источник изображения: iz.ru

Сверхзвуковые истребители-перехватчики ЦВО МиГ-31 провели ночной бой в стратосфере. По сценарию учений, условный противник вторгся в воздушное пространство. На его поиск и перехват выдвинулись четыре сверхзвуковых МиГ-31 БэЭм Пермского авиаполка. Такой группы достаточно, чтобы взять на контроль воздушное пространство до 1 тыс. км. Чтобы усложнить задачу, помощь с земли не направили. Но для МиГ-31 это не проблема — истребитель называют настоящим воздушным кораблем. Он может выполнять задачи на всех высотах и во всех погодных условиях. Уже через несколько минут после взлета на высоте в 15 тыс. м, в стратосфере, цель засекли и сбили учебной ракетой.

Сверхзвуковые истребители-перехватчики ЦВО МиГ-31 провели ночной бой в стратосфере. По сценарию учений, условный противник вторгся в воздушное пространство. На его поиск и перехват выдвинулись четыре сверхзвуковых МиГ-31 БэЭм Пермского авиаполка. Такой группы достаточно, чтобы взять на контроль воздушное пространство до 1 тыс. км. Чтобы усложнить задачу, помощь с земли не направили. Но для МиГ-31 это не проблема — истребитель называют настоящим воздушным кораблем. Он может выполнять задачи на всех высотах и во всех погодных условиях. Уже через несколько минут после взлета на высоте в 15 тыс. м, в стратосфере, цель засекли и сбили учебной ракетой.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31Э
Проекты
Военные учения
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