Истребители МиГ-31 провели ночной бой в стратосфере

Сверхзвуковые истребители-перехватчики ЦВО МиГ-31 провели ночной бой в стратосфере. По сценарию учений, условный противник вторгся в воздушное пространство. На его поиск и перехват выдвинулись четыре сверхзвуковых МиГ-31 БэЭм Пермского авиаполка. Такой группы достаточно, чтобы взять на контроль воздушное пространство до 1 тыс. км. Чтобы усложнить задачу, помощь с земли не направили. Но для МиГ-31 это не проблема — истребитель называют настоящим воздушным кораблем. Он может выполнять задачи на всех высотах и во всех погодных условиях. Уже через несколько минут после взлета на высоте в 15 тыс. м, в стратосфере, цель засекли и сбили учебной ракетой.

Сверхзвуковые истребители-перехватчики ЦВО МиГ-31 провели ночной бой в стратосфере. По сценарию учений, условный противник вторгся в воздушное пространство. На его поиск и перехват выдвинулись четыре сверхзвуковых МиГ-31 БэЭм Пермского авиаполка. Такой группы достаточно, чтобы взять на контроль воздушное пространство до 1 тыс. км. Чтобы усложнить задачу, помощь с земли не направили. Но для МиГ-31 это не проблема — истребитель называют настоящим воздушным кораблем. Он может выполнять задачи на всех высотах и во всех погодных условиях. Уже через несколько минут после взлета на высоте в 15 тыс. м, в стратосфере, цель засекли и сбили учебной ракетой.