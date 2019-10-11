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11.10.2019
Военно-промышленный курьер

Израильские БПЛА подлили огня в противостояние Кипра и Турции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Кипра сообщило о приобретении четырех беспилотников израильского производства для патрулирования прибрежных вод на фоне напряженности в отношениях с Турцией из-за разработки газовых месторождений.

По данным местного сайта Kathimerini, БПЛА обошлись островному государству в 13 млн долларов. 

Кипр обещает использовать дроны исключительно для мониторинга в экономической зоне, где международные компании ведут поиск газовых месторождений, невзирая на возражения Турции. Уточняется, что были приобретены БПЛА с размахом крыльев 8,7 метров производства Aeronautics Defense Systems Ltd. 

Тем временем, израильская компания не подтвердила продажу устройств, сославшись на политику о конфиденциальности. 

Mignews отмечает, что накануне Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в его экономическую зону. Посол Израиля поддержал островное государства в "газовом конфликте", подчеркнув, что друзья должны помогать друг другу. 

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Израиль
Кипр
Турция
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