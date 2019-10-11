Израильские БПЛА подлили огня в противостояние Кипра и Турции

Министерство обороны Кипра сообщило о приобретении четырех беспилотников израильского производства для патрулирования прибрежных вод на фоне напряженности в отношениях с Турцией из-за разработки газовых месторождений.

По данным местного сайта Kathimerini, БПЛА обошлись островному государству в 13 млн долларов.

Кипр обещает использовать дроны исключительно для мониторинга в экономической зоне, где международные компании ведут поиск газовых месторождений, невзирая на возражения Турции. Уточняется, что были приобретены БПЛА с размахом крыльев 8,7 метров производства Aeronautics Defense Systems Ltd.

Тем временем, израильская компания не подтвердила продажу устройств, сославшись на политику о конфиденциальности.

Mignews отмечает, что накануне Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета после того, как Анкара направила буровое судно в его экономическую зону. Посол Израиля поддержал островное государства в "газовом конфликте", подчеркнув, что друзья должны помогать друг другу.