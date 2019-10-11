Обнаружить и уничтожить: на Украине создали интеллектуальное оружие (Апостроф, Украина)

Во вторник, 8 октября, в Киеве открылась ежегодная выставка "Оружие и безопасность-2019", на которой представлены новейшие оружейные разработки. Среди них были изделия, которые никогда не демонстрировались ранее. "Апостроф" побывал на выставке и посмотрел, что нового может предложить украинский ОПК.

Киевские специалисты представили уникальную систему управления огнем

Крупнейшая на Украине выставка "Оружие и безопасность-2019" продлится до 11 октября. Достижения украинского оборонно-промышленного комплекса на ней представляют 280 участников. Наиболее масштабные экспозиции показал госконцерн Укроборонпром (40 предприятий) и Лига оборонных предприятий (23 предприятия). На стенде Укроборонпрома были изделия, которые никогда не демонстрировались ранее.

Среди них - универсальная управляемая ракета РК-10, разработки киевского КБ "Луч", а также новая система управления боем VisionerAi, созданная предприятием Киевский завод "Радар", входящим в концерн Укроборонпром.

Как пояснил "Апострофу" генеральный директор "Радара" Вячеслав Зеленский, система основана на искусственном интеллекте и позволяет практически полностью отказаться от участия человека. "Самое слабое место в современном оружии - это человек. А компьютер может работать круглосуточно. Наша система обучена распознавать и уничтожать бронетехнику, а также все скоростные летающие объекты", - пояснил Вячеслав Зеленский. По его словам, VisionerAi может действовать с любым видом оружия, например, с пулеметом калибра 12,7-мм.

Изделие снабжено оптическими приборами с высоким разрешением, а также тепловизором. С этим оборудованием VisionerAi может обнаружить воздушную цель на расстоянии до 15 км и расстреливать любые летающие объекты, включая управляемые ракеты и даже снаряды, запускаемые реактивной системой залпового огня "Град". При этом VisionerAi может корректировать свой огонь таким образом, что уже второй выстрел попадет в цель. Причем боеприпасов будет потрачено не больше, чем необходимо для того, чтобы сбить объект.

VisionerAi опасен и для танков. Управляемые искусственным интеллектом 12,7-мм пулеметы способны разрушить приборы наблюдения любой бронированной машины полностью "ослепив" ее.

На поле боя это будет выглядеть следующим образом. На позициях можно расставить до 50 пулеметов или автоматических пушек под управлением VisionerAi, которые будут уничтожать все, что проходит, пролетает или проезжает в радиусе их действия. Человек же сможет сидеть где-нибудь неподалеку в укрытии и наблюдать за работой системы с помощью планшета, а также, по мере надобности, контролируя ее с помощью радиоканала или проводной связи.

"Самый главный вопрос - это точность и надежность самого оружия. Например, к тем 30-мм пушкам, которые изготавливаются на Украине, есть определенные вопросы к их живучести. Кроме того, 30-мм боеприпасы, имеющиеся в распоряжении украинской армии, как правило, изготовлены 30-40 лет назад, что может сказаться на точности попаданий", - пояснил Вячеслав Зеленский. Тем не менее, специалисты "Радара" сейчас работают над тем, чтобы "скрестить" VisionerAi с украинским боевым модулем "Шквал", который оснащен 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм спаренным пулеметом и противотанковым ракетным комплексом. Модуль переделывается таким образом, чтобы работать полностью в автоматическом режиме без участия человека.

Разработкой "Радара" уже заинтересовались в арабских странах. "У них есть много БТР, на которые можно установить наш боевой модуль. Кроме того, некоторые арабские государства испытывают проблемы с вражескими беспилотниками, которые способны уничтожать объекты, не будучи обнаруженными радиолокационными станциями (14 сентября в Саудовской Аравии одноразовыми беспилотниками были атакованы заводы "Абкайк" и "Хурайс", на которых готовится к экспорту почти вся добываемая в этой стране нефть, - "Апостроф"). А наша система позволяет уничтожать и беспилотные аппараты", - пояснил гендиректор "Радара".

Отметим, что аналогов подобной системы нет ни в одном из государств бывшего СССР, да пожалуй, и во всем мире. Лишь в Израиле спроектировали систему "Купол", которая действует по схожему принципу и сбила 90% воздушных целей, выпущенных по Израилю. В абсолютных величинах - это около 4 тысяч 200 ракет.

Денис Попович