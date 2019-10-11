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11.10.2019
ТАСС

"Космокурс" планирует отправлять туристов в космический полет без скафандра

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Как уточнили в компании, со стороны Роскосмоса по этому поводу "конкретных замечаний не было"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российская компания "Космокурс", которая развивает в России частный космический туризм, планирует отправлять пассажиров в суборбитальный космический полет без скафандра. Об этом сообщил в четверг ТАСС ее гендиректор Павел Пушкин.

"Мы посылали материал в Роскосмос [по планируемым полетам], в котором скафандр отсутствует", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора компании, со стороны госкорпорации по этому поводу "конкретных замечаний не было", но запрошены дополнительные расчеты и уточнения, которые специалисты готовы сделать. В целом, пояснил он, совершающим полет туристам должно хватать воздуха с Земли, предназначенного для компенсации возможных утечек.

Сейчас "Космокурс" прорабатывает резервирование систем. "Закладываются определенные запасы по прочности, резервируются клапаны и прочие системы, размеры элементов, при отказе которых могут возникнуть утечки", - рассказал Пушкин, подчеркнув, что подобные полеты без скафандра планируются и у зарубежных коллег - компаний Virgin Galactic и Blue Origin.

"Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что за время 15-минутного полета корабль поднимется на 200 км над поверхностью Земли, что позволит считать членов его экипажа побывавшими в космосе (его нижняя граница, по определению Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км). Для запуска своих кораблей компания собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
Роскосмос
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