Оригинал взят у коллеги dambiev в Международная выставка вертолетов China Helicopter Exposition 2019 в Китае

10 октября 2019 года в китайском Тяньцзине открывается международная выставка вертолетов China Helicopter Exposition 2019. Выставка проводится с 2011 года с периодичностью раз в два года при поддержке Правительства Китая. В 2019 году в выставке примут участие 450 компаний из более 20 стран мира, на площади 30 000 кв.м. будет представлено более 100 экспонатов и натурных образцов вертолетной техники, выставку посетят 30 000 заинтересованных специалистов и покупателей. В рамках выставки пройдет серия конференций, воркшопов, В2В-встреч и переговоров. Также состоятся демонстрационные полеты вертолетов.

Новейший китайский многоцелевой вертолет Z-20 вблизи

Непонятный экспонат. Сообщается, что это макет составной конструкции фюзеляжа высокоскоростного воздушного судна будущего вертикального взлета, разрабатыаемого для нужд армейской авиации НОАК.

Модернизированный китайский ударный вертолет Z-19 с новой надвтулочной радиолокационной станцией