Военный парад в Луганской Народной Республике

Как сообщило информационное агентство Analytical Network News Agency (ANNA News), 7 октября 2019 года на территории открытого в тот же день под Луганском парка "Патриот" [на территории бывшего Луганского аэропорта].состоялся военный парад, посвященный пятой годовщине образования Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

"При проведении парада было задействовано 1018 человек личного состава, 68 единиц боевой техники, 63 единицы специальной техники", - отметили в пресс-службе оборонного ведомства Республики. Парад принимал верховный главнокомандующий Глава Республики Леонид Пасечник, командовал парадом командир оперативно-тактического объединения ЛНР гвардии полковник Ян Лещен.

Боевые машины 9А35М3 зенитного ракетного комплекса 9К35М3 "Стрела-10М3" на военном параде, посвященном пятой годовщине образования Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Луганск, 07.10.2019 (с) Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН-ТВ

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