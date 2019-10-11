Транспорты вооружений получат российские системы электрообогрева

Очередная серия судов вспомогательного флота ВМФ России получит отечественные системы электрообогрева (СЭО). Их применят на транспортах вооружения проекта 20360М, строящихся на рыбинском "Вымпеле" по проекту одноименного нижегородского КБ.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на бюро-проектанта судов, СЭО установят в первом грузовом трюме судов. В системе применяются саморегулируемые греющие кабели, которые поддерживают требуемую температуру обогреваемого оборудования в зависимости от температуры окружающей среды.

Система электрообогрева разработана и производится российской компанией "Би Питрон". Как рассказал изданию начальник морского направления предприятия Дмитрий Широков, назначение СЭО на проекте 20360М - защитить от обледенения трубы и арматуру, в том числе системы орошения трюмных спецпомещений.

Первым судном ВМФ, получившим систему электрообогрева, стал ледокол обеспечения Северного флота "Илья Муромец". Он построен на "Адмиралтейских верфях" по проекту 21180, разработанному КБ "Вымпел". Первая серия боевых кораблей российского флота, которую оснастят СЭО, - МРК проекта 22800, шифр "Каракурт". Систему также установят на пограничные сторожевые корабли проекта 22100, арктические патрульные ледоколы проекта 23550, ледостойкую платформу "Северный полюс" и другие суда. Отечественные СЭО разработки и производства "Би Питрон" также работают на ряде отечественных гражданских ледоколов.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М предназначен для приема с причалов и передачи на суда спецгрузов - как в пунктах базирования, так и на открытом рейде. От базового проекта 20360, шифр "Дубняк", отличается ледовым усилением корпуса, двойным дном и бортами, а также установкой носового подруливающего устройства. Транспорты смогут перевозить грузы как в трюмах, так и на открытой палубе в контейнерах. Для их передачи предназначен кран с грузоподъемностью 20 тонн. В носовой части транспорта предусмотрена вертолетная посадочная площадка. Полное водоизмещение судна - 3627 тонн, длина - 77,67 метра, ширина - 15,8 метра, осадка - 4 метра. Скорость экономического хода - 12 узлов, дальность плавания - 3000 миль, автономность по запасам провизии - 30 суток.

Головное судно "Геннадий Дмитриев" заложено 5 мая 2017 года, первое серийное – "Владимир Пялов" - 15 марта 2018-го. Контрактный срок сдачи МТВ - 2019 и 2020 годы. Первый транспорт отправится служить на Черноморский флот, второй – на Балтику. Головной подрядчик по строительству - судостроительный завод "Вымпел", работы выполняет также "Верфь братьев Нобель".