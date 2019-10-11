В США хотят ввести эмбарго на поставки оружия для Турции

В США близкие соратники президента страны Дональда Трампа призывают к введению эмбарго на поставки оружия и к другим санкциям против Турции. Трамп, публично ограничиваясь лишь редкими заявлениями и не вступая в прямой конфликт с Анкарой, выражает молчаливое одобрение этим инициативам.

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Сенатор Линдси Грэм призвал к введению санкций против Турции. Ограничения должны включать в себя эмбарго на поставку оружия. Законопроект появился всего несколько часов спустя после того, как турецкие войска и их сателлиты начали новую операцию на северо-востоке Сирии, в первую очередь нацеленную на разгром поддерживаемой США Сирийской демократической армии, или SDF, состоящей, преимущественно из курдских формирований.

Сенатор Грэм, который в последние годы был убежденным сторонником Трампа, однако последнее время выражавший ряд сомнений во внешнеполитической линии главы государства, призвал президента занять более жесткую линию, противостоящую вмешательству. Трамп, со своей стороны, опубликовал заявление, в котором говорится, что он считает действия Турции "плохой идеей", отметив, среди прочего, возможность "уничтожить экономику [Турции]", если она поведет себя таким образом, который он сочтет неуместным. Тем не менее, американский президент ясно дал понять, что не намерен более решительно вмешиваться дипломатическим или военным путем, чтобы блокировать продвижение турецких или поддерживаемых Турцией сил.

Четкая цель законопроекта о санкциях в отношении заключается в том, чтобы заставить руку Трампа или иным образом загнать турецких военных в тупик. Среди наиболее важных из предлагаемых положений - почти полное эмбарго США на поставки оружия Турции.

Законопроект может ударить по России

Если законопроект будет принят, он может сильно отразиться на всей оборонной сфере Турции. Законопроект "запрещает продажу американских оборонных изделий, услуг, технологий, материалов турецким вооруженным силам" и "продажу и передачу боеприпасов турецким вооруженным силам". Он также вводит санкции в отношении любых иностранных лиц, которые продают самолеты, транспортные средства и другое "оружие или оборонные изделия" турецким военным. Получается, что под санкции могут попасть любые фирмы, занимающиеся поставками вооружений Анкаре, включая Россию. Но всё дело в том, что российские оборонные предприятия уже находятся (в большинстве своём) под американскими санкциями.

Подчеркивая, насколько значительным может быть эмбарго, в июле 2019 года появились сообщения о том, что турецкое правительство хранит запасные части для F-16, в том числе на случай, если правительство США введет санкции в свете покупки Анкарой зенитного ракетного комплекса С-400.

США уже вводили эмбарго против Турции

Это не первый случай, когда Соединенные Штаты вводят эмбарго на поставку вооружений в отношении Турции. Правительство США прекратило продажу оружия стране в 1975 году в ответ на турецкое вторжение на Северный Кипр.

Эмбарго сохранялось до 1978 года и оказало серьезное воздействие на возможности турецких вооруженных сил. Новые ограничения на продажу оружия могут оказаться более существенными. Турецкие ВВС, например, являются одним из крупнейших операторов F-16, имея в своем составе 245 F-16C/D разных версий.