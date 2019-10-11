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11.10.2019
Военное обозрение

Китай представил вертолёт собственной разработки для условий высокогорья

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Пекин представил военный вертолет Z-20, который, по словам создателей, является продуктом полностью местного производства. Как утверждает издание Global Times, винтокрылая машина оснащена китайским двигателем, достаточно мощным, чтобы он мог летать в условиях высокогорья и в котором применены самые современные инновационные технологии.

Источник изображения: topwar.ru

Новейший военный вертолет Z-20 дебютировал на параде 1 октября, посвященного дню 70-летия создания КНР. На "Форуме развития вертолетостроения КНР 2019" Ван Сибао, главный инженер Harbin Aircraft Industry Group, дочерней компании Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), отметил, что вертолет является "детищем 21-го века".

Z-20 (WZ-20) использует множество технологий, которые следует считать передовыми, в том числе активный контроль вибрации, высокоэффективную аэродинамическую и малошумную конструкцию ротора, электродистанционную систему управления (ЭДСУ).

- отметил Ван.

Об использовании этой технологии на китайском вертолёте уже сообщало "Военное обозрение".

Ли Линьхуа, главный технологический эксперт Китайского института вертолетных исследований и разработок AVIC, подчеркнул, что в ходе разработки вертолета были применены последние достижения науки. Он также выделил, что винтокрылые машины с технологией ЭДСУ имеется лишь в нескольких странах.

Перспективный вертолет был полностью сделан в Китае, отметил Чэнь Гуан, заместитель генерального директора AVICOPTER. Он предназначен для действий в условиях разряженной атмосферы и его двигатель достаточно мощный, чтобы эффективно работать в условиях высокогорья.

Z-20 будет способствовать развитию китайских вертолетов, поскольку разработчики новых моделей смогут учиться на его передовом опыте.

- отметил Чэнь.

Ожидается, что после предварительной демонстрации на параде, Z-20 будет впервые официально представлен на 5-й Китайской вертолетной выставке, которая проходит в эти дни в Тяньцзине.

Согласно описаниям очевидцев, кабина вертолета полностью цифровая: в ней используются высококонтрастные цветные дисплеи, на которые выводятся показания всех приборов. Кроме того, за счет увеличенной площади застекления кабины, пилоты получили лучший обзор.

Точные характеристики Z-20 не приводятся, однако отмечается, что это многофункциональный вертолет средней грузоподъемности, способный адаптироваться к различным погодным и территориальным условиям, а также разным типам миссий, включая грузоперевозки, переброску персонала, проведение поисково-спасательных работа, а также разведывательных и противолодочных операций. Многие китайские эксперты отмечают, что машина занимает нишу, аналогичную нише легендарного американского "Черного ястреба".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Z-20
Компании
AVIC
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