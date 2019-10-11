Курды курдами, но F-35 надо продавать

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах обсудить с лидером США Дональдом Трампом вопрос поставок американских истребителей F-35 в ходе своего визита в Вашингтон 13 ноября.

"Мы с господином Трампом предпринимаем усилия по укреплению отношений между Турцией и США. Он сказал, что Турция выполняет свою часть (соглашения по F-35), мы приедем в Вашингтон и у нас будет возможность поговорить", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

В конце сентября турецкие СМИ передавали, что Вашингтон может сделать Анкаре новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей F-35.

Замглавы Пентагона Джон Руд заявил о намерении США убедить Турцию закупать американское вооружение.

Накануне Трамп выступил с угрозами разрушить экономику за нападение Турции на курдов на территории Сирии.