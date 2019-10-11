К операции в Сирии Турцию подтолкнули действия США - Лавров

Ашхабад. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Операция Турции на северо-востоке Сирии является следствием действий США в этом районе САР, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, эффективная реализация этого соглашения (Аданского, - "ИФ"), которая предполагала совместные усилия (Анкары и Дамаска, - "ИФ") по пресечению террористических акций на границе Турции и Сирии, было осложнено теми действиями, которые предпринимали американцы и возглавляемой ими коалицией на восточном берегу Евфрата", - сказал Лавров журналистам в Ашхабаде.