Войти
11.10.2019
Интерфакс-АВН

К операции в Сирии Турцию подтолкнули действия США - Лавров

88
0
0

Ашхабад. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Операция Турции на северо-востоке Сирии является следствием действий США в этом районе САР, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, эффективная реализация этого соглашения (Аданского, - "ИФ"), которая предполагала совместные усилия (Анкары и Дамаска, - "ИФ") по пресечению террористических акций на границе Турции и Сирии, было осложнено теми действиями, которые предпринимали американцы и возглавляемой ими коалицией на восточном берегу Евфрата", - сказал Лавров журналистам в Ашхабаде.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Туркменистан
Турция
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
16.05.2017
Война в Сирии: опыт турецкой армии
13.12.2016
На "Исламское государство" нацелят американское оружие
07.11.2016
Первый успех антиигиловской коалиции (День, Украина)
02.12.2015
В небесах и на море
03.06.2015
Проекция силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 01:50
  • 1
В российские войска поступили комплексы управления "Фаворит"
  • 10.10 23:12
  • 4
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 22:42
  • 14
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 22:24
  • 1
Готовятся российско-индийские контракты на истребители на 2,5 миллиарда долларов
  • 10.10 22:15
  • 1
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения - соглашение
  • 10.10 21:21
  • 1
The National Interest (США): лучшие (и самые опасные) танки из России
  • 10.10 19:46
  • 6
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 18:31
  • 3
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 10.10 17:19
  • 5
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 16:57
  • 1
Испытания скафандра "Сокол-М" перенесли из-за его доработки
  • 10.10 16:52
  • 3
Sina (Китай): J-16 появился на параде в честь дня основания КНР. Чжан Чжаочжун: его авионика на целое поколение лучше, чем у Су-30
  • 10.10 16:29
  • 2
Шойгу рассказал об ожидаемом количестве нового вооружения в России
  • 10.10 16:26
  • 8
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 10.10 15:58
  • 2
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 15:50
  • 6
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться