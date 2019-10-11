"Мы уходим из космоса": Россия снова не летит на Луну?

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Запуск миссии "Луна-25" может быть снова отложен

Первую за 40 лет российскую миссию к Луне могут снова перенести. Ученые, ждущие запуска посадочной станции уже шесть лет, с горечью шутят, что опасаются не дожить до возвращения России на Луну.

Космическая миссия "Луна-25", которая должна символизировать возвращение России на Луну, снова может быть перенесена из-за неготовности систем спускаемого аппарата. Это следует из материалов презентации заведующего лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Максима Литвака к 10-му международному Симпозиуме по исследованию Солнечной системы, который проходит в эти дни в Москве.

В настоящее время в планах Роскосмоса запуск миссии назначен на 2021 год,

однако из презентации следует, что ученые уже не исключают переноса старта еще на один год.

"Луна-25" ("Луна-Глоб") - долгожданная и многострадальная космическая миссия, известная своими бесконечными переносами сроков. Важность проекта в том, что это первая за более чем 40 лет российская миссия к Луне со времен последнего, отправленного в 1976 году к Луне советского аппарата "Луна-24". Изначально запуск миссии планировался на 2014 год, однако из-за недофинансирования и неготовности отдельных узлов старт постоянно откладывается.

"Я слежу за переносом этой даты с 2013 года. Каждые два года Роскосмос переносит пуск "Луны-25" на два года", - говорил ранее "Газете.Ru" источник в космической отрасли.

Еще недавно запуск станции был запланирован на текущий 2019 год. Этот же год указывал президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Путин". Однако уже на момент выхода фильма в начале 2018 года источники в Роскосмосе признавали, что в 2019 году стартовать не удастся и запуск будет перенесен. Однако официально в госкорпорации до последнего отказывались признать перенос даты.

С мая 2018 года там готовят ответ "Газете.Ru" о причинах неготовности миссии.

Последний перенос старта произошел сразу на два года, причины тому были как технические, так и политические. Не был готов один из служебных приборов, отвечающих за посадку на Луну. Когда стало ясно о задержке с этим российским прибором, ученые попытались заменить его на легкий иностранный аналог,

однако сделать это не удалось из-за санкций со стороны США.

Теперь единственный выход - делать российский аналог, однако весить он будет 10 кг вместо запланированных 1,5. Запуск миссии в 2020 году был невозможен уже по другой причине: расчеты показали, что с имеющимся запасом топлива в 2020 году высадиться на Луне не позволят уже баллистические условия.

Ранее неоднократные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров. Так, шведские ученые покинули проект миссии, не став размещать на спускаемом аппарате свой прибор "Лина-Эксан". Шведы не дождались запуска российского аппарата и запустили его на борту китайской лунной миссии.

Как выяснила "Газета.Ru", несмотря на получение двухгодичной отсрочки, c подготовкой запуска по-прежнему не все в порядке, что может привести к очередному переносу.

"Готовы не все служебные системы. В частности, есть проблема с РИТЭГАМи (радиоизотопный термоэлектрический генератор), питающими аппарат, - пояснил "Газете.Ru" источник в космической отрасли, знакомый с ситуацией. - Если с плутонием, топливом для них, проблем нет, то с самими преобразователями энергии есть вопросы. Это, конечно, неприятно, у нас уже все повторяют слова академика Марова,

что хотелось бы дождаться запуска при жизни".

Эти слова известный российский специалист в области исследования планет академик Маров с горечью сказал в одном из недавних интервью телестудии Роскосмоса. "В отличие от того, к чему я привык в советские времена, когда у нас было 16 проектов за 6 лет, сейчас мы не можем сделать один проект в течение многих лет. Без конца сдвигаются сроки, и никто не несет за это ответственности, наказания. Меняется руководство, стиль работы... И то, что сейчас происходит, вызывает чувство большой досады. И когда специалисты Лавочкина меня успокаивают, говоря, что мы что-то сделаем через некоторое время, я им обычно говорю - хотелось бы при жизни…

Мы катастрофически отстали в научном космосе,

- заявил он. - Я уже так надеялся, что старт "Луны-Глоб" осуществится в 2019 году, но сейчас он перенесен на 2021 год, и конца этому не видно. А ведь "Луна-Глоб" имеет принципиальное значение - ведь мы разучились садиться на Луну. В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения".

То, что "Луне-25" действительно грозит очередной перенос срока запуска, "Газете.Ru" подтвердил и другой источник в космической отрасли. "Мы все ждем 2021 года. Но 2022 - вероятная дата", - указал он, добавив, что разработка служебного прибора, который не удалось заменить иностранным, все еще продолжается.

Информацию об очередном возможном сдвиге миссии назвал общей тенденцией для российской космонавтики в последние 10 лет Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики.

"Явственно прослеживается, что не удается создать что-либо новое, и все интеллектуальные силы бросаются на поддержание того багажа, который остался с 70-х годов. Весь прогресс в последние годы достигался за счет внедрения западных комплектующих, электроники. Теперь же возникла необходимость менять их на отечественные, это дорого, зачастую хуже, это требует времени, - пояснил Моисеев "Газете.Ru". - Виновато, конечно, руководство Роскосмоса, ведь у нас было время, когда такие станции запускали едва ли не через месяц.

Теряются компетенции, люди уходят, в этом вся причина того, что мы уходим из космоса фактически.

О каких лунных базах и сверхтяжелых ракетах, о которых говорит руководство Роскосмоса, может идти речь, если мы не можем запустить к Луне простейший аппарат?"

Первая за 40 лет

"Эта миссия научно-технологическая. Мы хотим там делать науку, а технологическая она в том смысле, что нам нужно вернуться на Луну, научиться садиться, выживать в течение лунной ночи, поскольку многое из того, что было сделано еще в 1970-е годы, уже утрачено", - рассказывал ранее "Газете.Ru" Владислав Третьяков, научный сотрудник отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, где изготовлено большинство приборов миссии.

Всего на аппарате, окончательный облик которого стал ясен в 2015 году, будет установлено 10 научных приборов, большинство из них - отечественной разработки.

Перенос старта "Луны-25" автоматически будет означать сдвиг и последующих запланированных за ней 26-й и 27-й миссий, о переносе которых уже ранее сообщалось и на разработку которых, как признают ученые, катастрофически не хватает денег.

В Роскосмосе "Газете.Ru" заявили, что в график запусков изменений не вносилось. "Согласно утвержденному плану запуск КА "Луна-Глоб" намечен на 2021 год", - сказали в госкорпорации.

"Переносы сроков старта в космонавтике - это нормально, особенно в такой, которая связана с научной и технической новизной. Сейчас уже нельзя взять из архива чертежи успешной "Луны-16" 70-го года, и сделать такую же. Но плохо то, что разработка движется так медленно. Те элементы, которые закладывались в конструкцию 10-15 лет назад могут устареть, могут быть сняты с производства или, как в одном случае, попали под санкции. Люди, которые начинали проект тоже уходят, международные партнеры - тоже, это влияет на массу полезной нагрузки, - сказал "Газете.Ru" популяризатор космонавтики, автор проекта "Открытый космос" Виталий Егоров.

По-хорошему, текущий проект надо уже полностью переделывать с нуля, под новую ракету, с новым техзаданием и научной программой.

Но никто не может взять на себя воли признать, что все предыдущие время и средства были потрачены практически впустую. Поэтому тянут этот несчастный "Глоб" в надежде, что потом кто-нибудь еще будет объясняться с руководством по всем проблемам проекта. Хотя в Роскосмосе были прецеденты, например сегодня успешно летает обсерватория "Спектр-РГ", и никто не вспоминает, что на НПО Лавочкина лежит другой "Спектр-РГ", который делали с 1987 по 2002 год, но отказались от запуска из-за технического и морального устаревания".

Павел Котляр