Нидерланды докупают "Молнии"

Нидерландские ВВС продолжают заказывать новейшие американские истребители. Вчера, 9 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что правительство Нидерландов отправило в США запрос на дополнительную партию из девяти самолётов F-35A Lightning II.

Для ВВС уже Нидерландов заказали 37 "стелсов", из которых будут сформированы две боевые эскадрильи. При этом правительство изначально оговаривало возможность дополнительного заказа ещё 15 самолётов для формирования третьей эскадрильи F-35A Lightning II.

Истребители F-35A Lightning II нидерландских ВВС Источник изображения: defensenews.com

Стоимость дополнительных девяти F-35A новейшей модификации со всеми дополнительными расходами составит $1,1 млрд. При этом позже Нидерланды будут докупать эти истребители.

-35 — семейство истребителей пятого поколения. Самолёты выпускаются в трёх версиях: F-35A — со стандартным взлётом и посадкой, F-35B — с вертикальным взлётом и посадкой, F-35C — самолёт для ВМС, базирующийся на авианосцах (взлетает при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера). Истребители созданы консорциумом производителей авиационной техники во главе с американской корпорацией Lockheed Martin.