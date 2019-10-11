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11.10.2019
ИноСМИ

TV 2 (Норвегия): Норвегия не будет участвовать в создании системы ПРО НАТО

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Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Норвежское правительство решило не участвовать в создании щита ПРО НАТО. В ходе дебатов о возможном присоединении к проекту высказывались опасения, что это накалит отношения с Россией, сообщает TV 2. Прежде страна придерживалась иной позиции, однако передумала в свете нынешней обстановки.

Правительство решило, что Норвегия не будет участвовать в создании щита ПРО НАТО. В ходе дебатов о возможном ее участии в этом проекте высказывались опасения, что это накалит отношения с Россией.

"Более широко оценив политику безопасности, правительство решило, что Норвегия не станет приобретать датчики верхнего уровня и ракеты-перехватчики, которые могли бы стать частью системы BMD НАТО", - гласит пометка в государственном бюджете.

BMD - это сокращение от ballistic missile defence, что переводится как баллистическая противоракетная оборона или ракетный щит.

"Я думаю, это позволит избежать эскалации напряженности", - прокомментировала эксперт по России Юлие Вильхельмсен (Julie Wilhelmsen).

Норвегия много лет поддерживала решение НАТО о создании оборонного щита, но была против того, чтобы НАТО становилась частью планов США по противоракетной обороне. В 2010 году это решение изменили на том основании, что ракетная оборона не направлена против России.

Тогда в секретном документе министерства обороны Норвегии от 2017 года говорилось, что из-за угрозы со стороны России Норвегия должна участвовать в создании щита ПРО.

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