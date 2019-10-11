В Индии назвали "ахиллесову пяту" обороны страны
Коридор Силигури является одним из наиболее уязвимых мест в индийской обороне. Данная "ахиллесова пята" способна привести к самым плачевным последствиям в случае, если китайские войска решат атаковать в этом направлении.
Источник изображения: topwar.ru
Данная территория, известная также как "Шейка цыплёнка" или "Куриное горлышко", представляет собой узкую полосу, соединяющую восемь северо-восточных штатов страны с основной частью Индии.
Этот участок земли простирается примерно на 60 км в длину и на 22 км в ширину в самом узком месте. Равнинный ландшафт и отсутствие любых естественных или искусственных препятствий делают оборону на этой местности реальной проблемой, считает The Economic Times.
Несомненно, этот участок земли площадью 2000 кв. км станет главной и первоочередной целью противника во время противостояния […] [Его] необходимо защищать любой ценой
- отмечает обозначенное издание.
С его слов, очевидно, что Китай создает на границе с коридором плацдарм для нападения, ведя масштабное строительство дорог и ВПП.
Необходимо расширить и укрепить этот коридор, иначе он останется нашей ахиллесовой пятой
- указывает в этой связи ET.
С одной стороны, для этого необходимо заключить договор с Бангладеш. Разрешающий транзит боевой техники во время конфликта. С другой, требуется развивать местные пути сообщения: сейчас здесь проходит лишь одна железнодорожная ветка, связывающая северо-восток с "материком". При этом особое внимание нужно обратить на создание подземных коммуникаций, которые в состоянии защитить от ракетно-бомбовых ударов.
Источник изображения: topwar.ru
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