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11.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Нидерландов намерено приобрести дополнительные истребители F-35

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ЦАМТО, 10 октября. Государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Барбара Виссер уведомила Палату представителей о намерении Министерства обороны закупить дополнительно 9 истребителей F-35 "Лайтнинг-2".

В документе Министерство обороны предлагает парламенту одобрить закупку в возможно короткий срок, что позволит заключить соглашение до конца года. В случае принятия положительного решения, общее количество заказанных для ВВС Нидерландов самолетов F-35 возрастет до 46 ед.

Как заявлено, эта покупка закладывает фундамент для формирования третьей эскадрильи F-35 и позволит оборонному ведомству в полной мере выполнять задачи, возложенные на него Конституцией страны, а также обязательств перед НАТО. В частности, ВВС Нидерландов должны круглосуточно контролировать воздушное пространство страны и одновременно выполнить одну долгосрочную миссию НАТО в составе подразделения из четырех самолетов.

Поставка 9 самолетов, а также подготовка персонала для их пилотирования и поддержки позволит существенно снизить нагрузку на личный состав в ходе долгосрочных миссий. Кроме того, будет обеспечена возможность ротации самолетов, снижен налет на один самолет и повысится оперативность отправки истребителей для участия в (потенциальных) конфликтах.

Предполагается, что истребители будут приобретены в самой современной конфигурации. Комплект закупки будет включать запасные части, средства обучения, включая тренажеры и информационные системы, а также специальный инструмент, измерительное и испытательное оборудование. Как отмечается, принятие на вооружение дополнительных самолетов потребует расширить имеющуюся инфраструктуру.

Ориентировочная стоимость закупки оценивается в 1,016 млрд. евро. Кроме того, сумма в размере 143 млн. евро выделяется в качестве резерва для снижения потенциальных рисков. F-35 заменят F-16, которые эксплуатируются ВВС с 1979 года. Из 213 приобретенных самолетов этого типа в настоящее время ВВС Нидерландов применяют 61 машину.

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Страны
Нидерланды
Продукция
F-16
F-35
Проекты
NATO
ИТ
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