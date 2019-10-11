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11.10.2019
Военное обозрение

Британские корабли отразили условную атаку "роя" катеров

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В Британии прошли учения, продемонстрировавшие готовность боевых кораблей Королевского флота эффективно бороться с малогабаритными надводными скоростными целями. Маневры были призваны доказать возможность уничтожения "роя" катеров, которыми славится Иран. Однако у Тегерана уже есть адекватный ответ на тактические приемы британского ВМФ.

Источник изображения: topwar.ru

Учения прошли в районе базы Клайд, Шотландия. Условному нападению "роя катеров" подверглись минный тральщик HMS Hurworth и фрегат HMS Sutherland, столкнувшиеся с массированной "атакой" быстроходных лодок.

Как утверждают на флоте, появление подобного роя в состоянии вызвать у моряков страх и панику. Поэтому необходимо регулярно практиковаться в ведении артиллерийского огня с применением "ассиметричных" тактик, таких как использование лазерного прицеливания для повышения точности стрельбы по быстро движущимся, перемещающимся зигзагами противникам.

В качестве средства поражения катеров выступали пулеметы, миниганы, а также 30-мм автоматическая пушка фрегата.

Данные маневры прошли на фоне роста напряженности в Персидском заливе. Иран в попытке сдержать силы НАТО в этой локации делает ставку на скоростные катера. Как было заявлено 9 октября, в ближайшее время Тегеран построит скоростные катера, способные перемещаться со скоростью в 100 узлов (185 км) в час.

Они (иностранные державы) стремятся придать легитимность своему незаконному присутствию [в заливе] под предлогом необходимости соблюдать безопасность, а с другой стороны, им нужно вести войны, чтобы продать свое оружие

- заявил контр-адмирал Алиреза Тангсири, отметив намерение военных любой ценой отстоять независимость страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Продукция
M134 Minigun
Проекты
NATO
Военные учения
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