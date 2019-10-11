Войти
11.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Кипра приобрело БЛА израильского производства

83
0
0

ЦАМТО, 10 октября. По информации AFP, Минобороны Республики Кипр приобрело четыре БЛА израильского производства на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией из-за разведки газовых месторождений на морском шельфе острова.

Кипрский веб-сайт Kathimerini Cyprus сообщил, что четыре доставленных БЛА "Аэростар" приобретены у израильской компании Aeronautics для Национальной гвардии Кипра в рамках контракта стоимостью 12 млн. евро и будут использоваться для мониторинга исключительной экономической зоны, где международные энергетические компании ведут поиск природного газа, несмотря на противодействие со стороны Турции. Кроме того, БЛА предполагается применять для патрулирования лесных районов летом с целью обнаружения пожаров, а также поддержки поисково-спасательных операций.

Кипр, являющийся членом ЕС, на прошлой неделе обвинил Турцию в том, что она "бросила вызов" организации, отправив еще одно буровое судно для работы в его водах.

Никосия заявила, что Турция направила буровое судно Yavuz в блок 7 исключительной экономической зоны и континентального шельфа Кипра, лицензии на работы в котором выданы итальянской Eni и французской Total в соответствии с соглашением, подписанным в прошлом месяце. Согласно заявлению правительства Кипра, акватория, где работает турецкое судно, четко отнесена международным законодательством к территориальным водам Кипра.

Вашингтон и Брюссель призвали Турцию вывести свои буровые суда из кипрских вод, а ЕС ввел санкции против Анкары.

Турция, которая в настоящее время отправила три буровых судна в воды Кипра, выступает против планов Никосии по разведке энергоресурсов и намерена самостоятельно проводить разведку месторождений углеводородов в регионе. Кроме того, Анкара требует, чтобы турки-киприоты Турецкой Республики Северного Кипра также получили свою долю прибыли от добычи природного газа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Италия
Кипр
США
Турция
Франция
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
13.06.2018
Оружие на любой вкус
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.07.2011
Продайте оружие!
15.06.2010
"Мистраль" как камень преткновения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 01:50
  • 1
В российские войска поступили комплексы управления "Фаворит"
  • 10.10 23:12
  • 4
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 22:42
  • 14
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 22:24
  • 1
Готовятся российско-индийские контракты на истребители на 2,5 миллиарда долларов
  • 10.10 22:15
  • 1
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения - соглашение
  • 10.10 21:21
  • 1
The National Interest (США): лучшие (и самые опасные) танки из России
  • 10.10 19:46
  • 6
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 18:31
  • 3
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 10.10 17:19
  • 5
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 16:57
  • 1
Испытания скафандра "Сокол-М" перенесли из-за его доработки
  • 10.10 16:52
  • 3
Sina (Китай): J-16 появился на параде в честь дня основания КНР. Чжан Чжаочжун: его авионика на целое поколение лучше, чем у Су-30
  • 10.10 16:29
  • 2
Шойгу рассказал об ожидаемом количестве нового вооружения в России
  • 10.10 16:26
  • 8
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 10.10 15:58
  • 2
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 15:50
  • 6
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться