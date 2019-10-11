Минобороны Кипра приобрело БЛА израильского производства

ЦАМТО, 10 октября. По информации AFP, Минобороны Республики Кипр приобрело четыре БЛА израильского производства на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией из-за разведки газовых месторождений на морском шельфе острова.

Кипрский веб-сайт Kathimerini Cyprus сообщил, что четыре доставленных БЛА "Аэростар" приобретены у израильской компании Aeronautics для Национальной гвардии Кипра в рамках контракта стоимостью 12 млн. евро и будут использоваться для мониторинга исключительной экономической зоны, где международные энергетические компании ведут поиск природного газа, несмотря на противодействие со стороны Турции. Кроме того, БЛА предполагается применять для патрулирования лесных районов летом с целью обнаружения пожаров, а также поддержки поисково-спасательных операций.

Кипр, являющийся членом ЕС, на прошлой неделе обвинил Турцию в том, что она "бросила вызов" организации, отправив еще одно буровое судно для работы в его водах.

Никосия заявила, что Турция направила буровое судно Yavuz в блок 7 исключительной экономической зоны и континентального шельфа Кипра, лицензии на работы в котором выданы итальянской Eni и французской Total в соответствии с соглашением, подписанным в прошлом месяце. Согласно заявлению правительства Кипра, акватория, где работает турецкое судно, четко отнесена международным законодательством к территориальным водам Кипра.

Вашингтон и Брюссель призвали Турцию вывести свои буровые суда из кипрских вод, а ЕС ввел санкции против Анкары.

Турция, которая в настоящее время отправила три буровых судна в воды Кипра, выступает против планов Никосии по разведке энергоресурсов и намерена самостоятельно проводить разведку месторождений углеводородов в регионе. Кроме того, Анкара требует, чтобы турки-киприоты Турецкой Республики Северного Кипра также получили свою долю прибыли от добычи природного газа.