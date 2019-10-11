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11.10.2019
Военное обозрение

На Украине нашли возможную замену легендарной "Шишиге"

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На Украине нашли возможную замену легендарному автомобилю ГАЗ-66, знаменитой "Шишиге". На проходящей в эти дни в Киеве выставке "Оружие и безопасность-2019" украинская госкорпорация "Богдан" презентовала новый военный грузовик "Богдан-3355".

Источник изображения: https://www.autocentre.ua/ua/

Как сообщают украинские СМИ, Черкасский завод "Богдан Моторс" представил на выставке собственную разработку - грузовой автомобиль "Богдан-3355" 4Х4, который, по заявлению разработчиков, может заменить устаревший советский автомобиль ГАЗ-66, так как близок к нему по своим показателям. Согласно представленной изготовителем информации, грузовик "Богдан-3355" разработан на основе Hyundai HD55S и имеет унифицированную с ним кабину, вмещающую трех человек. В кузове грузовика могут разместиться еще 23 человека.

Заявленные характеристики: длина - 6055 мм, ширина - 2300 мм, высот - 2700 мм. Колесная база - 3380 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет 3 тонны, а грузоподъемность - 2 тонны. Установлен дизельный двигатель D4DC объемом 3,9 л и мощностью 120 л.с. Коробка – механическая, 5-ступенчатая, имеется 2-ступенчатая раздаточная коробка с пониженным рядом. Скорость на шоссе - 90 км/час, запас хода - 500 км, расход топлива заявлен в 19 л/100 км.

На данный момент неизвестно, будет ли Минобороны Украины закупать данный грузовик, чтобы закрыть им нишу автомобилей, которую ранее занимала "Шишига". Также нет никаких данных по стоимости грузовика и планах его серийного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Hyundai
ГАЗ Группа
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