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11.10.2019
ТАСС

Ученые показали проект российского лунохода для миссии "Луна-28"

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Аппарат должен будет фотографировать место посадки, собирать лунный грунт и проводить геологические исследования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские ученые показали проект мини-лунохода массой до 100 кг, который они предложили использовать для сбора образцов грунта во время миссии "Луна-28". Такие данные приводятся в презентации заведующего лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Максима Литвака, которую тот представил на X Симпозиуме по исследованию Солнечной системы.

Сейчас специалисты миссии предполагают собирать лунный грунт с помощью специального устройства на посадочной станции. Об использовании лунохода для этой миссии ранее не сообщали.

В презентации Литвака указаны основные технические параметры лунохода - масса от 30 кг до 100 кг, масса научной полезной нагрузки - 20 кг (включая роботизированный манипулятор), максимальная скорость - менее 3 км/ч, максимальное расстояние, которое может проехать луноход за один раз - 30 км.

Основными задачами лунохода станут помощь в сборе образцов лунного грунта и доставка их к посадочному модулю, фотографии места посадки и взлета посадочного модуля, геологические исследования.

По планам, луноход должен проработать год с "зимовкой" во время лунных ночей. С Землей аппарат, предположительно, будет связываться через орбитальную станцию. Ученые предлагают установить на луноходе такие научные приборы как инфракрасный спектрометр, бур, нейтронный спектрометр, датчик радиации, плазменные приборы, анализатор пыли, лазерный спектрометр, радар.

Согласно презентации, запустить миссию "Луна-28" специалисты хотят с помощью ракеты-носителя "Ангара-5". Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН (ИКИ) Лев Зеленый сообщал ТАСС, аппарат "Луна-28", который должен взять пробу лунного грунта с последующей доставкой на Землю, может быть запущен в 2026-2027 годах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Ангара
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