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11.10.2019
Известия.ru

Самолеты РФ провели учения с боевыми стрельбами над Японским морем

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Восточного военного округа/mil.ru

Экипажи МиГ-31, Су-35С и Су-34 провели летно-тактические учения над акваторией Японского моря и сбили воздушные суда условного врага. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Летчики выполняли обнаружение, сопровождение и заход на цели. Стрельбы производились специальными светящимися авиабомбами, постановку которых на высоте более 9 тыс. м осуществили экипажи Су-30СМ. Самолеты условного противника были сбиты управляемыми ракетами класса "воздух–воздух".

"После выполнения боевых пусков экипажи совершили воздушные маневры, направленные на уход от ответного огня "противника". Всего в рамках учения было выполнено более 30 самолетовылетов", — говорится в сообщении.

Учения были направлены на усовершенствование полетных навыков летного состава, как одиночно, так и в составе пар.

Ранее, 9 октября, истребители-перехватчики МиГ-31БМ Пермского авиаполка ЦВО показали ночной бой в стратосфере на высоте около 15 тыс. м. В учениях были задействованы четыре экипажа высотных перехватчиков.

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