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11.10.2019
Военно-промышленный курьер

Боже, помоги курдам – американский конгрессмен

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Источник изображения: vpk-news.ru

С болью и разочарованием отозвался о последних новостях из Сирии американский конгрессмен Адам Кинцингер на своей странице в твиттере.

По словам Кинцингера, он был одним из первых конгрессменов в курдских районах Ирака после того, как курдские пешмерга (которые ведут активную борьбу с исламскими террористами практически с самого начала боевых действий в Ираке) отбили первоначальные нападения ИГИЛ (запрещено в РФ).

"Я видел храбрых мужчин и женщин, решивших вести бой до конца… и их решимость бороться с нашей поддержкой. Я обещал им, что мы будем там. У них были большие  потери (более 10 тыс), но они сражались. Они защищали свои земли, а также земли христиан и мусульман. Они дрались с террористами ИГИЛ лицом к лицу".

Кинцингер подчеркивает, что эти люди, о которых он говорит, были брошены американским президентом, который не выполнил своего обещания уничтожить исламских терористов.

"Америка, которую я люблю, способна на гораздо более высокое призвание. Это провал. Боже, помоги курдам".

Действия президента США Дональда Трампа на сирийском направлении чреваты крупными человеческими жертвами и восстановлением ИГИЛ, сообщил в свою очередь американский сенатор Митт Ромни на своей странице в твиттере. Турция предсказуемо атакует курдских союзников, которых мы бросили. Это трагические потери в рядах позорно преданных друзей, подчеркнул он.

Напомним, армия Турции 9 октября начала очередную "военную операцию" на северо-востоке Сирийской Арабской Республики с целью установления "зоны безопасности".

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Страны
Ирак
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
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