Дальневосточная группа антитеррора боролась с катерами диверсантов

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана - ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" провел в Восточно-Китайском море тренировку группы антитеррора.

"Военнослужащие специального подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах и при проходе узкостей, на переходе морем отработали задачу по обороне кораблей при угрозе атаки скоростной малоразмерной цели", - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Группы антитеррора взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.

"Сегодня же военнослужащие подразделения тренировались проводить досмотровую операцию судна, вызывающего подозрение. В частности проверялась организация связи, подготовка специальной экипировки и оружия, совершенствовался алгоритм действий досмотровой команды при осмотре судна", - указали в военном ведомстве.