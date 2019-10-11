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11.10.2019
Военно-промышленный курьер

Дальневосточная группа антитеррора боролась с катерами диверсантов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана - ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" провел в Восточно-Китайском море тренировку группы антитеррора.

"Военнослужащие специального подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах и при проходе узкостей, на переходе морем отработали задачу по обороне кораблей при угрозе атаки скоростной малоразмерной цели", - сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Группы антитеррора взаимодействовали с корабельными расчетами противодействия диверсионным силам и средствам.

"Сегодня же военнослужащие подразделения тренировались проводить досмотровую операцию судна, вызывающего подозрение. В частности проверялась организация связи, подготовка специальной экипировки и оружия, совершенствовался алгоритм действий досмотровой команды при осмотре судна", - указали в военном ведомстве.

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Страны
Китай
Продукция
Адмирал Пантелеев
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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пр. 1155
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