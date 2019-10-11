Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать

Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года. Комитет Госдумы по обороне собирается предложить такую поправку ко второму чтению проекта о новом бюджете.

Если предложения будут поддержаны Госдумой, действующим военнослужащим повысят зарплаты на 4,3%, а военным пенсионерам увеличат доход на 6,3%.

Кроме того, будет предложено повышение окладов гражданским служащим. О таких планах думского комитета, сообщил зампред комитета Юрий Швыткин, которого цитирует РИА Новости. По его словам, параметры индексации могут уточниться в ходе обсуждения.

Ранее комитет дал свое заключение к первому чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, где отметил необходимость такой индексации. В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, в частности, приводятся данные анализа роста пенсий в России, который показывает, что уже который год наблюдается более низкий уровень индексации военных пенсий, чем страховой пенсии для граждан.

Комитет по обороне отметил, что "недоиндексация" военных пенсий на текущее время составила 20% (т.е. пятую часть от суммы военной пенсии). Это привело к тому, что размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий.

Что касаются гражданского персонала воинских частей, то его средняя заработанная плата составляет порядка 30-32 тысяч рублей, средняя зарплата гражданского персонала Росгвардии составляет порядка 23-24 тысяч рублей. Индексация с 1 октября на 3% не компенсирует даже уровень расчетной инфляции.

В заключении говорится, что повышение оплаты труда гражданского персонала и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на прогнозный уровень инфляции необходимо провести с 1 января 2020 года, вместо 1 октября 2020 года. В противном случае повышение с 1 октября 2020 года не компенсирует даже уровень расчетной инфляции, так как фактический рост оплаты за весь 2020 год составит всего 0,75%.

Татьяна Замахина