Войти
11.10.2019
Российская газета

Зарплаты и пенсии военных собираются проиндексировать

99
0
0
Источник изображения: rg.ru

Зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров могут повысить с 1 января 2020 года. Комитет Госдумы по обороне собирается предложить такую поправку ко второму чтению проекта о новом бюджете.

Если предложения будут поддержаны Госдумой, действующим военнослужащим повысят зарплаты на 4,3%, а военным пенсионерам увеличат доход на 6,3%.

Кроме того, будет предложено повышение окладов гражданским служащим. О таких планах думского комитета, сообщил зампред комитета Юрий Швыткин, которого цитирует РИА Новости. По его словам, параметры индексации могут уточниться в ходе обсуждения.

Ранее комитет дал свое заключение к первому чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2020 год, где отметил необходимость такой индексации. В документе, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, в частности, приводятся данные анализа роста пенсий в России, который показывает, что уже который год наблюдается более низкий уровень индексации военных пенсий, чем страховой пенсии для граждан.

Комитет по обороне отметил, что "недоиндексация" военных пенсий на текущее время составила 20% (т.е. пятую часть от суммы военной пенсии). Это привело к тому, что размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий.

Что касаются гражданского персонала воинских частей, то его средняя заработанная плата составляет порядка 30-32 тысяч рублей, средняя зарплата гражданского персонала Росгвардии составляет порядка 23-24 тысяч рублей. Индексация с 1 октября на 3% не компенсирует даже уровень расчетной инфляции.

В заключении говорится, что повышение оплаты труда гражданского персонала и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на прогнозный уровень инфляции необходимо провести с 1 января 2020 года, вместо 1 октября 2020 года. В противном случае повышение с 1 октября 2020 года не компенсирует даже уровень расчетной инфляции, так как фактический рост оплаты за весь 2020 год составит всего 0,75%.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.05.2019
Минобороны отказалось от снайперского комплекса "Точность"
02.08.2017
Сходящие с небес
01.11.2016
Бюджет-2017 в режиме демилитаризации
05.07.2012
Гособоронзаказ сокращению и отсрочке не подлежит
17.08.2011
Минобороны РФ купит сто транспортников за десять лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 01:50
  • 1
В российские войска поступили комплексы управления "Фаворит"
  • 10.10 23:12
  • 4
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 22:42
  • 14
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 22:24
  • 1
Готовятся российско-индийские контракты на истребители на 2,5 миллиарда долларов
  • 10.10 22:15
  • 1
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения - соглашение
  • 10.10 21:21
  • 1
The National Interest (США): лучшие (и самые опасные) танки из России
  • 10.10 19:46
  • 6
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 18:31
  • 3
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 10.10 17:19
  • 5
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 16:57
  • 1
Испытания скафандра "Сокол-М" перенесли из-за его доработки
  • 10.10 16:52
  • 3
Sina (Китай): J-16 появился на параде в честь дня основания КНР. Чжан Чжаочжун: его авионика на целое поколение лучше, чем у Су-30
  • 10.10 16:29
  • 2
Шойгу рассказал об ожидаемом количестве нового вооружения в России
  • 10.10 16:26
  • 8
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 10.10 15:58
  • 2
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 15:50
  • 6
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться