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11.10.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"

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Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Мобильный комплекс управления глубоко модернизированной зенитной ракетной системой семейства С-300 получили войска ПВО 20 общевойсковой армии, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Войска противовоздушной обороны Западного военного округа получили на вооружение мобильный комплекс управления глубоко модернизированным зенитным ракетным комплексом семейства С-300. Расчеты комплекса управления дивизионами ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" приступили к приемке вооружения и военной техники", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что "новый пункт управления вместе с системой радиолокационного обнаружения отличает заложенные технические возможности управления комплексами не только семейства С-300, но и С-400 с усовершенствованными боевыми частями ракет".

Комплекс заступит на боевое дежурство по охране воздушного пространства в конце октября 2019 года, отмечают военные.

Система обнаружения и ведения комплекса позволяет определять дополнительные лётные параметры целей в расширенных диапазонах высот и дальностей до цели с использованием системы "свой-чужой".

"Зенитная ракетная система предназначена для обороны важнейших объектов государства и его Вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, во всем диапазоне и скоростей их боевого применения, в том числе, при воздействии интенсивных активных и пассивных помех", - отметили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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