В армии нет денег? В чем депутаты винят правительство

Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии. Среди проблем, которые перечислил депутат, - очереди на жилье, низкие зарплаты и пенсии военнослужащих.

Комитет Госдумы по обороне, возглавляемый генерал-полковником Владимиром Шамановым, считает, что российское правительство настойчиво игнорирует потребности армии. Об этом говорится в заключении комитета на проект закона "О федеральном бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Среди главных претензий депутатов - недоиндексация военных пенсий, очереди на жилье и низкие зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.

Подобная позиция правительства может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости, полагают в комитете.

"Такое положение дел для большинства категорий гражданского персонала воинских частей практически привело к выравниванию уровней оплаты труда работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией, а также к нивелированию гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями", - цитирует RT документ.

Что касается очередей за квартирами, то министр обороны России Сергей Шойгу 8 октября заявил, что на строительство жилья в 2019 году было выделено более 168 млрд руб., что позволило выполнить свои обязательства в данном направлении перед почти 85 тыс. семей.

"На начало октября принято в эксплуатацию 2339 зданий и сооружений, что на 15% больше, чем в прошлом году. К концу декабря их число увеличится до 3751 объекта", - заявил министр обороны.

Более того, Шойгу подчеркнул, что военнослужащие получили постоянное и служебное жилье или выплату компенсации за наем. Также были выделены средства в рамках накопительно-ипотечной системы.

Однако в работе последней наблюдаются определенные проблемы, уверен комитет Госдумы по обороне. Так, на 1 января 2019 года дефицит финансирования системы накопительно-ипотечной системы составил 91,7 млрд руб. В течение текущего года ситуация не изменилась и имеет тенденцию к ухудшению: денежные средства, выделенные в 2019-м, не покрывают дефицит, а только обеспечивают ее функционирование. Депутаты предупреждают, что такое же положение дел сохранится в следующем году.

Владимир Шаманов предупреждает, что проблемы в этом направлении могут привести к росту социальной напряженности среди военнослужащих.

"В целях недопущения роста очереди на жилье комитет по обороне предлагал дополнительное выделение бюджетных ассигнований в период 2019-2021 годов в размере 144,98 млрд руб. Предложения комитета по обороне были проигнорированы", - подчеркивает Шаманов.

Другая проблема, на которую обращает внимание комитет, - низкие зарплаты. Вместе с тем в 2018 году повышение довольствия военных было на уровне 4%, в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году, как ожидается, зарплаты будут проиндексированы на 3%.

Таким образом, общая сумма бюджетных расходов на выплаты военным и гражданскому персоналу в 2020 году составит 654,4 млрд руб., а к 2022 году вырастет до 701 млрд руб., отмечается в заключении думского комитета по обороне.

При этом средняя зарплата гражданского персонала воинских частей в настоящий момент составляет 30-32 тыс. руб., тогда как аналогичный показатель по стране - 46 тыс. руб.

"Рекомендации комитета по обороне игнорируются, вопрос повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организации федеральных органов исполнительной власти на уровне правительства даже не обсуждался", - говорится в заключении комитета.

Аналогичная ситуация складывается в сфере военных пенсий. В 2020 году их рост также будет зафиксирован на уровне 3% - такое положение дел связано с тем, что индексация здесь привязана к денежному довольствию военнослужащих. И это будет самый низкий рост военных пенсий с 2013 года, указывают в комитете.

Депутаты обращают внимание, что это расходится с указом президента России Владимира Путина, который был подписан в мае 2012 года. Его суть сводится к тому, что военные пенсии должны ежегодно увеличиваться не менее чем на 2% сверх уровня инфляции. Если на 2020 год инфляция прогнозируется в 3%, то, по этой логике, повышение военных пенсий должно быть не менее чем на 5%.

И здесь, к слову, думский комитет снова подчеркнул, что "рекомендации по данному вопросу игнорируются".

Проект бюджета на 2020-2022 годы правительство внесло в Государственную думу в конце сентября. Согласно ему, в 2020 году доходы планируются на уровне 20,4 трлн руб., среди которых дополнительные нефтегазовые - 2,3 трлн руб. Профицит составит 0,9 трлн руб. при инфляции 3%.

В 2021-м - 21,2 трлн руб. (дополнительные нефтегазовые - 2,2 трлн руб.) при расходах 20,6 трлн руб. профицит составит 0,6 трлн руб. В 2022-м - 22,06 трлн руб. (2,03 трлн руб.) и 0,29 трлн руб. соответственно.

Отдел "Армия"