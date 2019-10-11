Вторжение в Сирию: как Турция воюет с курдами

Началась наземная фаза турецкой операции в Сирии

Турция начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии. Ударам подверглись более 150 объектов, поступают первые сведения о жертвах.

Турция совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армией" приступила к наземной фазе операции "Источник мира" на севере Сирии, передает РИА "Новости".

Накануне, 9 октября, о начале военных действий заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В Сирии турецкие военные борются против Рабочей партии Курдистана (Анкара считает ее террористической группировкой) и организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Анкара преследует цель зачистить территории, прилегающие к южным регионам Турции, от курдского ополчения, создать зону безопасности протяженностью до 500 км и глубиной около 30 км, где впоследствии разместятся сирийские беженцы.

По официальным данным, в Турции в настоящий момент находятся около 4 млн сирийцев.

Сирийский государственный телеканал Ikharabiya сообщил, что ударам со стороны турецких военных подверглись города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка.

Также авиация повредила линии электропередач, питающие водонапорную станцию Аллюк, плотину Саффан к северу от Маликии. Всего за первые часы наступления Турция обстреляла 181 цель.

По разным данным, в результате операции уже погибли от четырех до десяти человек, среди жертв, возможно, есть женщины и дети.

Операция "Источник мира" вызвала достаточно бурную реакцию в мировом сообществе. Анкара является одним из партнеров Москвы в вопросе сирийского урегулирования. Перед стартом активной фазы боевых действий Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который призвал его тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерба совместным усилиям по разрешения сирийского конфликта, передает РИА "Новости".

"Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре в ходе встречи лидеров государств-гарантов Астанинского процесса. В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию", - говорится в сообщении Кремля.

Москва при этом может выступить посредником в построении диалога между курдами и Дамаском, переговоры с которым пока что не принесли результатов, поскольку сирийские власти отказываются признавать автономную администрацию на северо-востоке страны, которая контролирует территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыто - SDF.

Видимо, не смогут курды рассчитывать и на поддержку Вашингтона, поскольку за несколько дней до начала операции президент США Дональд Трамп объявил об отводе американских войск из зоны предполагаемого удара Анкары. Вместе с тем информации о том, сколько именно войск было отведено, не поступало.

В то же время Соединенные Штаты выражают политическую поддержку курдскому населению.

"Сегодня Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. США не поддерживают эту атаку и дали понять Турции, что эта операция - плохая идея", - заявил американский лидер Дональд Трамп, добавив, что он с самого начала своего президентства выступал против бессмысленных войн, которые не приносят Вашингтону пользы.

Эрдоган же считает, что Анкара имеет право на военную операцию "Источник мира" в Сирии - и обосновывает это соглашением между сирийскими и турецкими властями, подписанным в 1998 году. Договор подразумевает, что Турция имеет право "преследовать террористов" из Рабочей партии Курдистана, если Дамаск не предпринимает меры против них.

"Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается [сирийским] режимом", - заявил Эрдоган в интервью газете Yeni Safak.

В США реакция на действия Турции может оказаться еще более резкой. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм, обладающий большим влиянием в сенате, заявил о готовности представить двухпартийный законопроект по санкциям против Анкары, вплоть до приостановки ее участия в НАТО.

"Поговорил с сенатором Крисом Ван Холленом о ситуации в Сирии. Мы представим двухпартийный законопроект по санкциям против Турции, если они вторгнутся в Сирию, и призовем к приостановке участия в НАТО в случае атаки на курдские силы, которые помогали США в разрушении халифата ИГ", - говорил Грэм 8 октября.

Впрочем, остается неясным, как такое развитие событий может произойти с учетом того, что в уставных документах НАТО не прописан подобный механизм.

Единственное указание на похожую процедуру упоминается в статье 13 Устава НАТО. "По истечении 20-летнего срока действия настоящего Договора любая договаривающаяся сторона может выйти из него через год после того, как она уведомит правительство США о расторжении ею настоящего Договора, которое будет сообщать правительствам всех других договаривающихся сторон о вручении ему на хранение каждого уведомления о расторжении настоящего Договора", - сказано в документе.

Получается, что речи об исключении из состава альянса не идет вовсе, выйти из военного блока может лишь каждая конкретная сторона, при этом сугубо по собственной инициативе.

Отдел "Армия"