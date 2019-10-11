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11.10.2019
ЦАМТО

Российская система контроля в 2019 году не допустила столкновений космического мусора с аппаратами орбитальной группировки

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ЦАМТО, 10 октября. В 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки выдали 19 предупреждений об опасных сближениях различных объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным загрязнением космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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