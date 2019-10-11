В Бразилию доставлены модернизированные 155-мм самоходные гаубицы M-109A5+BR

ЦАМТО, 10 октября. В бразильский порт Рио-Гранде доставлены 32 модернизированные компанией BAE Systems 155-мм самоходные гаубицы M-109A5+BR, приобретенные из состава СВ США.

По информации Infodefensa.com, доставка этой партии самоходных гаубиц завершает подписанный в 2014 году контракт на поставку 40 СГ M-109A5+BR. Ранее были доставлены 8 установок (из них две восстановлены и переоборудованы в тренажеры, а шесть предназначены для использования в качестве источника запчастей).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2014 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Бразилии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 40 комплектов модернизации гаубиц M-109A5 к конфигурации M-109A5+, а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг общей стоимостью 110 млн. долл.

"Письма с предложением и принятием предложения" стороны подписали в декабре 2014 года. Начальные планы предусматривали поставку 16 СГ в 2016 году и оставшихся гаубиц в 2017 году. Позднее сроки были изменены на 2017 и 2018 год, соответственно. Несмотря на это, контракт на проведение ремонта и модернизации гаубиц к конфигурации M-109A5+ BR длительное время не подписывался из-за проблем с финансированием.

Командование СВ США 14 сентября 2016 года подписало с BAE Systems соглашение стоимостью 53,868 млн. долл. о проведении в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации и ремонта 32 ед. 155-мм самоходных гаубиц M-109A5 ВС Бразилии. Контракт также включал поставку запчастей, обучение личного состава и последующее обслуживание техники. Модернизацию M-109A5 предполагалось завершить в конце марта 2019 года. В работах по модернизации принимала участие бразильская компания GTF Force Parts.

Модернизация к конфигурации M-109A5+ включает оснащение СГ артиллерийской баллистической станцией Weibel MVRS-700, стопором для ствола с дистанционным управлением, радиостанциями Falcon III компании Harris, усовершенствованной GPS/инерциальной системой навигации, цифровой системой управления огнем IMBEL Genesis V, дисплеем командира, аппаратурой внутренней связи SOTAS IP компании Thales. Как отмечалось, за счет проведения модернизации время от получения приказа до открытия огня сократилось на 80%.

По информации Defensa.com, гаубицы поступят на вооружение 3-й группы самоходной артиллерии (3er GAC Ap) 6-й механизированной бригады в Санта-Мария и размещенной в Куритиба 5-й группы самоходной артиллерии (5to GAC Ap) 5-й бронекавалерийской бригады.

По данным ресурса, ВС Бразилии в 2018 году получили также не менее четырех БРЭМ M88A1 из состава ВС США и в ближайшей перспективе должны получить дополнительные машины этого типа.