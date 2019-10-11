США разрабатывают космическую систему обнаружения пусков гиперзвукового оружия

Управление базами и потоками данных в системе противоракетной обороны - самая значимая проблема в разработке новой сети космических датчиков, создаваемой для обнаружения пусков гиперзвукового и баллистического оружия. Слова директора Агентства по противоракетной обороне приводит портал Defense News.

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Пентагон годами изучал проблему отражения атаки гиперзвукового оружия и пришел к выводу, что космические датчики - единственное решение для защиты США от подобных систем, состоящих на вооружении России и Китая. Вашингтон собирается создать в космосе "сенсорный слой", который поможет определить момент пуска и даст системе противоракетной обороны Соединенных Штатов драгоценные минуты и секунды для подготовки.

Проект Агентства по противоракетной обороне носит название Космическая система слежения за гиперзвуковыми и баллистическими угрозами (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor; HBTSS). HBTSS будет встроена в группировку (созвездие) низкоорбитальных спутников Агентства космического развития.

Для вице-адмирала Джона Хилла, директора агентства, разработка датчиков для системы является вполне разрешимой инженерной проблемой, а развитие коммерческих космических компаний означает, что технологию можно будет легко вывести в космос, как только она будет готова. Реальная проблема заключается в "передаче данных между различными космическими аппаратами, поддержке слежения и устранении помех".

Агентство по противоракетной обороне оценивает девять предложений по архитектуре космических датчиков. С 73 миллионами долларов, которые Конгресс уже выделил, агентство готово перейдет к следующему этапу программы. Из девяти представленных решений три в этом году будут отобраны три, после чего последует процесс отбора длительностью от шести до девяти месяцев.

Гиперзвуковое оружие труднее отследить, чем традиционные баллистические ракеты. Оно меньше и быстрее, что осложняет как обнаружение боеголовок, так и слежение за ними. Для того, чтобы эффективно сопровождать такую систему посредством датчиков слежения и передавать информацию о ней в режиме реального времени, сенсорная сеть будет фактически передавать слежение подобно эстафетной палочке, от датчика к датчику. Передача такого потока данных и станет главной проблемой.

Хилл сравнил сложность этой передачи данных со своей службой во флоте, где информация должна была передаваться между движущимися судами, однако проблема последовательной пересылки данных от спутника к спутнику на порядок сложнее.