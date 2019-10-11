Войти
11.10.2019
Военное обозрение

F-35 не попал в число лидеров китайского рейтинга лучших истребителей

86
0
0

Китайские СМИ продолжают предпринимать попытки по созданию для своей военной авиации образа "лучшей в мире". Одним из тех порталов, которые прикладывают в этом направлении особые усилия, является военный раздел Sohu. На его страницах представлен рейтинг лучших истребителей мира, по версии редакции упомянутого ресурса.

Источник изображения: topwar.ru

Обращает на себя внимание тот факт, что в заголовке говорится об американском истребителе 5-го поколения F-35, при этом отмечается, что в число лидеров рейтинга он не попадает.

Какие же истребители Sohu ставит на лидирующие позиции в своём списке?

На первом месте этого рейтинга – китайский истребитель J-20. Напомним, что не так давно в составе ВВС НОАК была сформирована первая эскадрилья таких боевых машин. В материале без излишней скромности китайское издание пишет, что J-20 оценивается "как самый продвинутый на данный момент истребитель". В частности, отмечается, что он обладает "высокими показателями скрытности". Также указывается на то, что БРЭО истребителя "имеет надёжную защиту от радиоэлектронных помех".

На втором и третьем местах – истребители 5-го поколения, которые на данный момент не поступили на вооружение ВВС (ВКС). Так, второе место редакция портала отдаёт российскому истребителю Су-57, а третье – китайскому FC-31.

Оценивая российский боевой самолёт, авторы сообщают, что он может нести большое количество разнообразных вооружений, при этом планер Су-57 "выдерживает большие нагрузки при маневрировании".

Описывая FC-31, авторы рейтинга заявляют, что этот самолёт "становится важнейшей составляющей в плане господства на море". Напомним, что в Китае рассматривается создание на его основе палубного истребителя нового поколения для новейших китайских авианосцев. При этом испытания такого самолёта в КНР продолжаются.

Занимаясь откровенным троллингом американского авиапрома, китайские авторы игнорируют характеристики истребителей F-22 и F-35, не ставя эти самолёты в число лидеров. При этом с изрядной долей ехидства отмечается, что для F-35 "вероятно, найдётся место в десятке".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
08.12.2016
Истребители пятого поколения: быстрее, выше, незаметнее
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
27.05.2014
На J-31 широко применяются 3D-печатные титановые лонжероны
18.02.2014
Авиационная мозаика Китая
07.11.2012
Подходящая модель
18.03.2011
Авиационная «гонка за лидерами» по-китайски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 01:50
  • 1
В российские войска поступили комплексы управления "Фаворит"
  • 10.10 23:12
  • 4
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 22:42
  • 14
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 22:24
  • 1
Готовятся российско-индийские контракты на истребители на 2,5 миллиарда долларов
  • 10.10 22:15
  • 1
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения - соглашение
  • 10.10 21:21
  • 1
The National Interest (США): лучшие (и самые опасные) танки из России
  • 10.10 19:46
  • 6
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 18:31
  • 3
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 10.10 17:19
  • 5
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 16:57
  • 1
Испытания скафандра "Сокол-М" перенесли из-за его доработки
  • 10.10 16:52
  • 3
Sina (Китай): J-16 появился на параде в честь дня основания КНР. Чжан Чжаочжун: его авионика на целое поколение лучше, чем у Су-30
  • 10.10 16:29
  • 2
Шойгу рассказал об ожидаемом количестве нового вооружения в России
  • 10.10 16:26
  • 8
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 10.10 15:58
  • 2
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 15:50
  • 6
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться