F-35 не попал в число лидеров китайского рейтинга лучших истребителей

Китайские СМИ продолжают предпринимать попытки по созданию для своей военной авиации образа "лучшей в мире". Одним из тех порталов, которые прикладывают в этом направлении особые усилия, является военный раздел Sohu. На его страницах представлен рейтинг лучших истребителей мира, по версии редакции упомянутого ресурса.

Источник изображения: topwar.ru

Обращает на себя внимание тот факт, что в заголовке говорится об американском истребителе 5-го поколения F-35, при этом отмечается, что в число лидеров рейтинга он не попадает.

Какие же истребители Sohu ставит на лидирующие позиции в своём списке?

На первом месте этого рейтинга – китайский истребитель J-20. Напомним, что не так давно в составе ВВС НОАК была сформирована первая эскадрилья таких боевых машин. В материале без излишней скромности китайское издание пишет, что J-20 оценивается "как самый продвинутый на данный момент истребитель". В частности, отмечается, что он обладает "высокими показателями скрытности". Также указывается на то, что БРЭО истребителя "имеет надёжную защиту от радиоэлектронных помех".

На втором и третьем местах – истребители 5-го поколения, которые на данный момент не поступили на вооружение ВВС (ВКС). Так, второе место редакция портала отдаёт российскому истребителю Су-57, а третье – китайскому FC-31.

Оценивая российский боевой самолёт, авторы сообщают, что он может нести большое количество разнообразных вооружений, при этом планер Су-57 "выдерживает большие нагрузки при маневрировании".

Описывая FC-31, авторы рейтинга заявляют, что этот самолёт "становится важнейшей составляющей в плане господства на море". Напомним, что в Китае рассматривается создание на его основе палубного истребителя нового поколения для новейших китайских авианосцев. При этом испытания такого самолёта в КНР продолжаются.

Занимаясь откровенным троллингом американского авиапрома, китайские авторы игнорируют характеристики истребителей F-22 и F-35, не ставя эти самолёты в число лидеров. При этом с изрядной долей ехидства отмечается, что для F-35 "вероятно, найдётся место в десятке".