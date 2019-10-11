Ни одно гражданское судно не пострадало

У берегов Калининградской области ракетные катера Балтийского флота отразили атаку с воздуха, а летчики Балтики – искали вражеские подводные лодки.

В соответствии с планом боевой подготовки корабельная ударная группа в составе РК "Моршанск" и "Чувашия" должна была выполнить совместные стрельбы по самолетам условного противника. В этой роли выступили воздушные малогабаритные мишени М6, которые поставил истребитель Су-27 морской авиации БФ. Огонь катера вели из 76- и 30-миллиметровых артиллерийских комплексов, все цели были поражены, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

На период проведения боевых стрельб морские полигоны у калининградского побережья были объявлены временно опасными для гражданских судов и авиации. В районе учений патрулировали до 10 кораблей и судов обеспечения Балтфлота.

Одновременно в западном форпосте России прошли учения с участием истребительного, штурмового и вертолетного полков. Истребители и бомбардировщики отработали тактику ведения воздушного боя, особое внимание уделив технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах. Ударные вертолеты Ми-24, транспортные Ми-8 и корабельные Ка-27 продемонстрировали свое умение поражать наземные цели. После чего экипажи Ка-27 также успешно выполнили в заданном квадрате поиск подводных лодок.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)