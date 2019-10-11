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11.10.2019
Военно-промышленный курьер

Космическим туристам скафандр не положен

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская компания "КосмоКурс" намеривается поднимать туристов, не облаченных в скафандры, на 200 км над землей. Полеты планируется осуществлять с частного космодрома в Нижегородской области.

По плану авторов проекта полет будет длиться пятнадцать минут, причем его участники преодолеют нижнюю границу космоса, которая по стандартам Международной авиационной федерации, проходит на высоте свыше 100 км над поверхностью земли.

"Мы посылали материал в "Роскосмос" по планируемым полетам, в котором скафандр отсутствует, - цитирует ТАСС генерального директора "КосмоКурса" Павла Пушкина. - Конкретных замечаний не было, но у нас запросили дополнительные расчеты и уточнения, которые наши специалисты готовы предоставить. Туристам должно хватать воздуха с Земли, предназначенного для компенсации возможных утечек".

Также глава компании сообщил, что аналогичные проекты разрабатываются зарубежными компаниями Virgin Galactic и Blue Origin.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
Роскосмос
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