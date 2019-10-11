"Источник мира": Турция начала военную операцию в Сирии

Турция начала наземную военную операцию в Сирии

Турция начала операцию "Источник мира" против сирийских курдов. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, как заинтересованные стороны могут отреагировать на новую точку напряжения на Ближнем Востоке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, передает РИА "Новости".

"Операция "Источник мира" вооруженных сил Турции совместно с [оппозиционной] Свободной сирийской армией против Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство" (запрещена в России. - "Газета.Ru") на севере Сирии началась. Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие",

- заявил Эрдоган.

Сирийское Гостелевидео при этом уже сообщает об авиаударе турецкими военными по городу Рас-эль-Айн.

Подразделения армии Турции выдвинулись на северо-восток Сирии, вытесняя из этого района курдских ополченцев. Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии независимо от национальности.

Главная цель операции "Источник мира" - оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами, подальше от своих границ.

Турецкие власти рассчитывают создать на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровую "зону безопасности", свободную от курдского ополчения.

В этом плане представляет интерес проанализировать позиции всех заинтересованных сторон и их возможные действия в турецко-курдском конфликте.

Позиция России

Кремль - и для этого есть все основания так думать - абсолютно не заинтересован в каком бы то ни было усилении своей военной активности в Сирии. С российской стороны уже озвучены обычные в таких случаях тезисы об уважении территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Не обойдено вниманием в официальных заявлениях и формирование в Сирии Конституционного комитета, а также его предстоящее первое заседание.

Кроме того, Москва совершенно (и по очень многим причинам) не заинтересована в осложнении взаимоотношений с Анкарой.

Наоборот, в настоящее время создаются многочисленные предпосылки для углубления сотрудничества, причем по очень многообещающим направлениям, включая масштабное военно-техническое сотрудничество.

Что касается осуществляемой в настоящее время операции со стороны ВС Турции, то между соответствующими военными инстанциями с российской и турецкой сторон осуществляется взаимный обмен необходимой информацией. Это делается в первую очередь для того, чтобы не допустить ненужных в этой ситуации инцидентов.

Позиция Сирии

Дамаск в этом случае вынужден будет ограничиться сугубо политическими заявлениями о нарушении норм международного права, и не более того.

Надо сказать, боеспособность вооруженных сил Сирии в последнее время несколько поднялась. В ходе долголетней гражданской войны и противоборства с террористическими формированиями сирийская армия получила определенный боевой опыт.

Однако по своему составу и оснащенности вооруженные силы Сирии даже в самом первом приближении не могут сравниться с боевыми и оперативными возможностями турецкой армии.

Тем более, ранее во многих случаях добиваться успеха сирийской армии позволяло полное господство в воздухе, которое обеспечивали российские Воздушно-космические силы. Иными словами, сирийская армия находится сегодня далеко не в той весовой категории, чтобы вступить в открытое вооруженное противоборство с турецкой армией и в равном бою отстоять территориальную целостность своей страны.

И в Анкаре, и в Дамаске отдают себе в этом достаточно трезвый отчет.

Позиция США

Вашингтону в настоящее время ввязываться в какой-либо масштабный вооруженный конфликт на севере Сирии абсолютно не с руки. В первую очередь, это связано с масштабными внутриполитическими проблемами. Помимо этого, военное присутствие вооруженных сил США в регионе (за исключением, пожалуй, ВВС и отчасти ВМС) чисто символическое.

Кроме того, полная абсурдность ситуации для США в этом случае заключается в том, что поддерживая курдов, они будут вынуждены так или иначе вступить в вооруженный конфликт с государством-участником НАТО.

Тем не менее, в плане сохранения военно-политического лица Соединенным Штатам ту или иную помощь курдским формированиям оказать все же придется. Вполне возможно, что будут поставки вооружения, боеприпасов, материально технических средств, оказана помощь в ремонте боевой техники. Однако вряд ли масштабы американской помощи существенным образом скажутся на ходе и исходе турецко-курдского конфликта.

Другие заинтересованные стороны

Страны Евросоюза по поводу событий на северо-востоке Сирии, скорее всего, ограничатся сугубо политическими заявлениями.

Иран, надо полагать, и вовсе останется в стороне от этого конфликта и вряд ли примет какое-либо деятельное участие в противоборстве курдов и турецкой армии.

Не примет никакого участия в событиях и Ирак, у которого в настоящее время более чем достаточно своих внутренних проблем. Разве что на северо-восток Сирии прибудет некоторое количество добровольцев из иракского Курдистана.

Таким образом, скорее всего, действия ВС Турции по созданию на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровой "зоны безопасности" пройдут примерно по сценарию завершившейся в марте 2018 года операции "Оливковая ветвь".

Тогда в ходе боевых действий турецкая армия взяла штурмом город Африн, выбив оттуда курдские "Отряды народной самообороны". Под контролем курдов в марте остался лишь небольшой анклав к северо-востоку от города Алеппо, зажатый с трех сторон протурецкими боевиками, а с юга - правительственными силами. Кроме заявлений политического характера, никаких других действий в тот раз мировое сообщество не продемонстрировало.

Так что и на этот раз есть основания предполагать, что Третьей Мировой войны из-за очередной операции ВС Турции не начнется. А исход очередного курдско-турецкого конфликта во многом предопределен из-за подавляющего превосходства турецкой армии в тяжелых вооружениях и ее полного господства в воздухе.

Определенный интерес для наблюдателей в ходе этого конфликта будет представлять анализ сильных и слабых сторон как турецкой армии, так и курдских формирований, а также соответствие ранее заявленным тактико-технических характеристик тех или иных образцов вооружения и военной техники.

К примеру, от основных боевых танков "Леопард" в сражениях ожидали гораздо большего, нежели они смогли проявить в ходе предыдущих боевых действий. В ряде вооруженных столкновений ниже заявленной оказалась и индивидуальная подготовка некоторых турецких военнослужащих и их упорство в достижении поставленных боевых задач. Остается только наблюдать, каким образом и в какие сроки турецкая армия будет добиваться выполнения целей, поставленных руководством страны.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок