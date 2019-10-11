"Источник мира": Турция начала военную операцию в Сирии
Турция начала наземную военную операцию в Сирии
Турция начала операцию "Источник мира" против сирийских курдов. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок - о том, как заинтересованные стороны могут отреагировать на новую точку напряжения на Ближнем Востоке.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, передает РИА "Новости".
- заявил Эрдоган.
Сирийское Гостелевидео при этом уже сообщает об авиаударе турецкими военными по городу Рас-эль-Айн.
Подразделения армии Турции выдвинулись на северо-восток Сирии, вытесняя из этого района курдских ополченцев. Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии независимо от национальности.
Турецкие власти рассчитывают создать на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровую "зону безопасности", свободную от курдского ополчения.
В этом плане представляет интерес проанализировать позиции всех заинтересованных сторон и их возможные действия в турецко-курдском конфликте.
Позиция России
Кремль - и для этого есть все основания так думать - абсолютно не заинтересован в каком бы то ни было усилении своей военной активности в Сирии. С российской стороны уже озвучены обычные в таких случаях тезисы об уважении территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики. Не обойдено вниманием в официальных заявлениях и формирование в Сирии Конституционного комитета, а также его предстоящее первое заседание.
Наоборот, в настоящее время создаются многочисленные предпосылки для углубления сотрудничества, причем по очень многообещающим направлениям, включая масштабное военно-техническое сотрудничество.
Что касается осуществляемой в настоящее время операции со стороны ВС Турции, то между соответствующими военными инстанциями с российской и турецкой сторон осуществляется взаимный обмен необходимой информацией. Это делается в первую очередь для того, чтобы не допустить ненужных в этой ситуации инцидентов.
Позиция Сирии
Дамаск в этом случае вынужден будет ограничиться сугубо политическими заявлениями о нарушении норм международного права, и не более того.
Надо сказать, боеспособность вооруженных сил Сирии в последнее время несколько поднялась. В ходе долголетней гражданской войны и противоборства с террористическими формированиями сирийская армия получила определенный боевой опыт.
Однако по своему составу и оснащенности вооруженные силы Сирии даже в самом первом приближении не могут сравниться с боевыми и оперативными возможностями турецкой армии.
И в Анкаре, и в Дамаске отдают себе в этом достаточно трезвый отчет.
Позиция США
Вашингтону в настоящее время ввязываться в какой-либо масштабный вооруженный конфликт на севере Сирии абсолютно не с руки. В первую очередь, это связано с масштабными внутриполитическими проблемами. Помимо этого, военное присутствие вооруженных сил США в регионе (за исключением, пожалуй, ВВС и отчасти ВМС) чисто символическое.
Тем не менее, в плане сохранения военно-политического лица Соединенным Штатам ту или иную помощь курдским формированиям оказать все же придется. Вполне возможно, что будут поставки вооружения, боеприпасов, материально технических средств, оказана помощь в ремонте боевой техники. Однако вряд ли масштабы американской помощи существенным образом скажутся на ходе и исходе турецко-курдского конфликта.
Другие заинтересованные стороны
Страны Евросоюза по поводу событий на северо-востоке Сирии, скорее всего, ограничатся сугубо политическими заявлениями.
Иран, надо полагать, и вовсе останется в стороне от этого конфликта и вряд ли примет какое-либо деятельное участие в противоборстве курдов и турецкой армии.
Не примет никакого участия в событиях и Ирак, у которого в настоящее время более чем достаточно своих внутренних проблем. Разве что на северо-восток Сирии прибудет некоторое количество добровольцев из иракского Курдистана.
Таким образом, скорее всего, действия ВС Турции по созданию на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровой "зоны безопасности" пройдут примерно по сценарию завершившейся в марте 2018 года операции "Оливковая ветвь".
Тогда в ходе боевых действий турецкая армия взяла штурмом город Африн, выбив оттуда курдские "Отряды народной самообороны". Под контролем курдов в марте остался лишь небольшой анклав к северо-востоку от города Алеппо, зажатый с трех сторон протурецкими боевиками, а с юга - правительственными силами. Кроме заявлений политического характера, никаких других действий в тот раз мировое сообщество не продемонстрировало.
Так что и на этот раз есть основания предполагать, что Третьей Мировой войны из-за очередной операции ВС Турции не начнется. А исход очередного курдско-турецкого конфликта во многом предопределен из-за подавляющего превосходства турецкой армии в тяжелых вооружениях и ее полного господства в воздухе.
К примеру, от основных боевых танков "Леопард" в сражениях ожидали гораздо большего, нежели они смогли проявить в ходе предыдущих боевых действий. В ряде вооруженных столкновений ниже заявленной оказалась и индивидуальная подготовка некоторых турецких военнослужащих и их упорство в достижении поставленных боевых задач. Остается только наблюдать, каким образом и в какие сроки турецкая армия будет добиваться выполнения целей, поставленных руководством страны.
Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).
Михаил Ходаренок
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