Флагман Тихоокеанского флота провел в Восточно-Китайском море тренировку групп антитеррора

Владивосток. 10 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с флагманским ракетным крейсером "Варяг" в четверг провел в Восточно-Китайском море тренировку группы антитеррора, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по флоту.

"В ходе тренировки военнослужащие специального подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах, на переходе морем отработали задачу по обороне кораблей при угрозе атаки скоростной малоразмерной цели. Для поражения мишеней, имитирующих опасную цель, военные провели стрельбу из крупнокалиберного пулемета и автоматов Калашникова", - говорится в сообщении.

Военные тренировались проводить досмотр судна, вызывающего подозрение. Они проверяли организацию связи, подготовку специальной экипировки и оружия, совершенствовали алгоритм действий досмотровой команды.