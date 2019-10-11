Войти
11.10.2019
Интерфакс-АВН

Флагман Тихоокеанского флота провел в Восточно-Китайском море тренировку групп антитеррора

92
0
0

Владивосток. 10 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с флагманским ракетным крейсером "Варяг" в четверг провел в Восточно-Китайском море тренировку группы антитеррора, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по флоту.

"В ходе тренировки военнослужащие специального подразделения, обеспечивающего безопасность отряда кораблей в иностранных портах, на переходе морем отработали задачу по обороне кораблей при угрозе атаки скоростной малоразмерной цели. Для поражения мишеней, имитирующих опасную цель, военные провели стрельбу из крупнокалиберного пулемета и автоматов Калашникова", - говорится в сообщении.

Военные тренировались проводить досмотр судна, вызывающего подозрение. Они проверяли организацию связи, подготовку специальной экипировки и оружия, совершенствовали алгоритм действий досмотровой команды.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
ТОФ
Похожие новости
25.01.2019
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода
22.05.2017
Сухой счет: истребителю Су-27 до сих пор нет равных в ближнем воздушном бою
19.04.2017
Парадом по "Томагавкам"
07.11.2013
Гособоронзаказ – под контролем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 01:50
  • 1
В российские войска поступили комплексы управления "Фаворит"
  • 10.10 23:12
  • 4
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 22:42
  • 14
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 22:24
  • 1
Готовятся российско-индийские контракты на истребители на 2,5 миллиарда долларов
  • 10.10 22:15
  • 1
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения - соглашение
  • 10.10 21:21
  • 1
The National Interest (США): лучшие (и самые опасные) танки из России
  • 10.10 19:46
  • 6
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 18:31
  • 3
На вооружении российского спецназа появилась специальная вертолетная эскадрилья
  • 10.10 17:19
  • 5
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 16:57
  • 1
Испытания скафандра "Сокол-М" перенесли из-за его доработки
  • 10.10 16:52
  • 3
Sina (Китай): J-16 появился на параде в честь дня основания КНР. Чжан Чжаочжун: его авионика на целое поколение лучше, чем у Су-30
  • 10.10 16:29
  • 2
Шойгу рассказал об ожидаемом количестве нового вооружения в России
  • 10.10 16:26
  • 8
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 10.10 15:58
  • 2
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 15:50
  • 6
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться