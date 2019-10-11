Heise (Германия): Трамп идет по стопам Путина?

Великие и региональные державы в своих геополитических сражениях постоянно обращаются к курдам, крупнейшей в мире группе населения, не имеющей государства. А после достижения цели курдов бросают. Вот и Трамп отправляет курдов в огонь. О подоплеке предательства США в Сирии пишет немецкая "Хайзе".

Предательство - это константа в курдской истории. Снова и снова великие и региональные державы в своих геополитических сражениях обращаются к этой крупнейшей в мире группе населения без государства, чтобы после достижения своих целей в стратегически важном регионе бросить их. Курдская пословица - "Нет друзей, кроме гор" - является выражением этого горького опыта.

Общеизвестным фактом является предательство администрации Джорджа Буша-старшего во время войны в Персидском заливе в 1991-м году, которая сначала призвала подавленное население Ирака к восстанию против Саддама Хуссейна, чтобы после ухода режима партии Баас из Кувейта предоставить ему свободу действий в кровавом подавлении восстаний. Недавно Владимир Путин подтвердил свою имперскую беспощадность и отношение к людям, когда бросил курдов в российской зоне влияния в Сирии, Африне, на растерзание турецкой военщине, чтобы тем самым облегчить укрепление Турции в западной системе альянсов.

Этнические чистки, массовые изнасилования исламистами, тихий геноцид курдского большинства в Африне, который форсирует партнер НАТО, Турция, с начала его оккупации, в глазах немецкой и западной общественности - в которой при необходимости конструируется геноцид, чтобы продавить геополитические интересы - роли не играют. В особенности, в официальной позиции ФРГ, именно в контексте сомнительной сделки по беженцам с правительством Эродогана, царит вопиющая тишина, словно на кладбище, которая вписывается в традицию немецкой поддержки турецкого геноцида со времен Первой мировой войны.

Геополитика в "предфашизме"

На первый взгляд, кажется, что правительство Эрдогана использует нынешнюю борьбу за власть в Вашингтоне, чтобы приблизиться к своей мечте о новой Османской империи. В то время как политический процесс в Вашингтоне определяется жесткими конфликтами вокруг импичмента Трампа, Анкара хочет быстро действовать на месте, вести небольшую войну с этническими чистками, чтобы компенсировать пошатнувшиеся позиции Эрдогана во внутренней политике из-за растущих экономических проблем за счет внешнеполитических завоеваний.

Тем временем, это возмутительное решение Трампа, несмотря на общественную критику в широких кругах геополитического истеблишмента, вызывает молчаливое согласие. Вряд ли можно исходить из того, что президент, находящийся во внутриполитическом плане под давлением, продавил этот шаг без поддержки, по крайней мере, собственных фракций аппарата власти в Вашингтоне.

Альянс с сирийскими курдами превратился для США после - временной?- победы над "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.) в геополитическую язву, поскольку он осложнял отношения с партнером по НАТО, Турцией, исламистское правительство которой, как известно, не терпит курдского движения эмансипации по причине его светской и базово демократической направленности.

Альянс между Вашингтоном и сирийскими курдами возник только по той причине, что исламисты Анкары не настроены были серьезно бороться с "Исламским государством", которого они по силам поддерживали, что обеспечивало им прибыльные сделки.

Абсурдным образом теперь турецкие правительственные исламисты заявили, что хотят взять на себя "ответственность" за интернированные силы ИГ на севере Сирии. Террористическая опасность в ЕС тем самым в скором времени снова возрастет.

Разногласия между Вашингтоном и Анкарой использовала Россия, чтобы путем широких геополитических уступок изъять Турцию из западной системы альянсов. Готовность Путина передать Африн турецкому исламизму, как раз связана с этими империалистическими расчетами. Благодаря этому беспощадному поведению, Путин долгое время был успешен, было активизировано сотрудничество между Турцией и Россией, кульминацией которого стали поставки систем ПВО С-400 Анкаре, которые сильно критиковал Вашингтон.

Своим решением пустить под огонь курдов в зоне влияния США Трамп идет по стопам Путина, чтобы лишить его этого геополитического рычага. Уничтожение курдской автономии в Сирии, которая невыносима не только для турецкого исламо-фашизма, должна дать зеленый свет сближению между Западом и партнером по НАТО, Турцией, чтобы ответить на усилия России.

Беспощадность и буквально убийственное презрение к людям, с которым целые регионы, в которых с трудом продвигаются базовые демократические эксперименты, объявляются "дичью для охоты" для исламистских сил, образуют константу в "геополитике" Востока и Запада.

Правительство в Анкаре ведет успешную игру ва-банк, в ходе которой ее геополитический вес используется для того, чтобы противопоставить друг другу великие державы США, Россию и ЕС. При помощи балансирования между геополитическими блоками, выбивания уступок на Западе и Востоке, когда звучат угрозы перехода в другой геополитический лагерь, Эрдоган хочет укрепить позицию Турции, как доминирующей державы в регионе, новой исламистской великой державы, которая связана с традицией геноцида Османской империи.

Молчание об этнических чистках как выражение нынешней эры "предфашизма"

Имперский аппетит приходит во время еды. После успешного, ставшего возможным благодаря Востоку и игнорированного Западом завоевания и этнической чистки Африна Эрдоган осмелился на дальнейший шаг, чтобы приблизиться к своим великоосманским мечтам. Это проходит в русле исламо-фашистской динамики о том, что все уступки по отношению к этому правительству только еще больше разогреют аппетит в Анкаре и подтолкнут Эрдогана - даже только из-за растущего внутреннего напряжения - к еще большим кровавым приключениям.

Беспощадность геополитических расчетов, молчание об этнических чистках, о тихом геноциде курдов в Сирии - выражение нынешней эры "предфашизма". Здесь действуют те авторитарные и фашистски настроенные эгоисты - помимо великого примера Путина, это еще его почитатель Трамп и его исламистский брат-близнец Эрдоган - как центральные актеры геополитики, которых кризисный процесс во многих государствах привел к рычагам власти. Даже риторическая и идеологическая маскировка классического западного правового империализма отбрасывается в сторону.

Ситуация напоминает предфашизм 1930-х годов XX века, когда геополитика в ходе восхождения фашистских движений все больше приближалась к тем методам - именно за счет западных, нефашистских держав, которые оставили в беде, например, республиканскую Испанию, наложив эмбарго, или передав Чехию в 1938 году нацистам в качестве трофея.

В конце концов, предательство Трампа по отношению к сирийским курдам только закрепляет окончание американской гегемонии в регионе, поскольку в будущем не будет локальных игроков, готовых на предательство со стороны Вашингтона. В плане геополитики США после образования альянса с курдами и победы над "Исламским государством" оказались меж двух огней - либо они будут придерживаться поддержки курдов и рисковать конфликтом с Анкарой, или Вашингтон разрушит свой имидж партнера по альянсу. Трамп выбрал второй вариант.

Незадолго до предательства американские солдаты даже заставили курдов демонтировать оборонительные сооружения и укрепления на севере Сирии в рамках "мер деэскалации".

Новое устройство мира по ту сторону американской гегемонии тем самым похоже на старое, только теперь большое количество мелких выскочек ведет под собственным руководством те же кровавые дела, которые с момента падения восточного блока примерно на два десятка лет были исключительным правом американской военной машины.

Несвященный союз

Не только на глобальном геополитическом уровне, но и на региональном сирийские курды вряд ли могли надеяться на поддержку, поскольку они представляли собой эмансипационную аномалию, которая расценивается всеми факторами власти в регионе как смертельная угроза. Не только правительственные исламисты Турции, но и режим в остальной Сирии, режим муллы в Иране, коррумпированные курдские кланы Барзани на севере Ирака с нетерпением ждут окончания демократического эксперимента в Роджаве, в котором женская эмансипация занимает центральную роль.

Невозможно себе представить, что она будет успешной и распространится в регионе, который был разорен государственным и экономическим распадом, исламизмом каменного века, авторитарным режимом и рэкетом.

Наподобие Священного союза, который был заключен после окончания наполеоновских войн позднефеодальными великими державами в Европе, чтобы задушить в корне любые будущие революционные движения, в регионе может наблюдаться схожее неформальное образование союза. Все прочие различия и борьба за власть в контексте Роджавы сокращаются, чтобы задушить этот эксперимент, эту эмансипационную аномалию - таким образом лишить людей в регионе, будь то иракский Курдистан, Сирия, Иран или Турция, надежды на освобождение.

Поэтому, несмотря на долгие переговоры курдов, просто невозможно было прийти к соглашению с сирийским режимом, поскольку он никак не мог признать курдское самоуправление и демократические структуры - просто из-за вопроса власти. Дальнейшая оккупация сирийской территории Турцией для Асада лучше, чем демократическая автономия на сирийской территории. Курды же обвиняли, прежде всего, Москву в провале переговоров.

В конце концов, в основе этой новой турецкой завоевательной войны лежит геополитическая сделка, которая не была бы возможной без согласования со всеми важными игроками - сирийские войска смогли одновременно с турецкими войти в Роджаву, разделение которой уже было согласовано. Анкара получает большие территории северной Сирии на границе, в то время как режим входит на остальные территории. Геополитическая сделка - она проходит в ущерб сирийских курдов, которых ожидает изгнание, подавление и маргинализация.

Чудовищная антиутопия человеческого управления

ЕС, в особенности Германия, может поддержать Анкару - лишь чтобы избежать эскалации, о чем уже предостерегает министр внутренних дел Зеехофер. Исламистский президент публично предложил европейцам в преддверии недавней этнической чистки особую сделку. Завоеванные территории должны образовать "зону безопасности", в которую будут депортированы до трех миллионов беженцев.

Это чудовищная антиутопия человеческого управления. То, что хочет реализовать правительство в Анкаре, гигантское гетто для беженцев под открытым воздухом - в стране, которой нет - которая не находится ни под государственным сирийским контролем, ни является официально аннексированной Турцией. Эти миллионы экономически "лишних" беженцев, которых порождают гражданские войны и обусловленные кризисом процессы распада в регионе, будут под контролем исламистских банд и рэкет-групп, которые уже действовали в Африне на стороне турецкой армии как разжигатели смерти.

Тем самым, исламизм получит объективную функцию репрессий с контролем над экономически "лишними" массами людей, которая вызывает мировой кризис капиталистической системы в регионе. Этот дальнейший шаг к варварскому решению вопроса беженцев может найти сторонников и в Берлине - не только у новых правых, поддерживающих Трампа и Путина, которые всегда ненавидели курдское движение освобождения именно из-за его светского характера, поскольку оно мешает распространенной расистской и культуралистической враждебности.

Прошедшая наступательная война Анкары против Африна встретилась с острой государственной репрессивной кампанией в ФРГ, в ходе которой - преимущественно безуспешно - были исчерпаны все возможности, чтобы широкое движение солидарности с Роджавой замолчало. И в этот раз необходимо развивать солидарность, несмотря на ожидаемые контрмеры из рядов германского государственного аппарата, которые еще в ходе войны в Африне в худшей исторической традиции производили впечатление, действуя как пятая колонна Эрдогана.

Томаш Конич (Tomasz Konicz)