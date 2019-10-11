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11.10.2019
Известия.ru

Робот "Федор" может стать торговой маркой

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Госкорпорация Роскосмос

"Роскосмос" подал в Роспатент две заявки на регистрацию робота "Федора" в качестве товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Роспатента.

Там рассказали, что 30 августа госкорпорация подала заявку на словесный товарный знак — надпись латиницей FEDOR, а 23 сентября — на визуальный торговый знак — изображение стоящего робота.

В Роспатенте не уточнили, по каким именно категориям товаров "Роскосмос" подал заявку на товарные знаки, передает "РИА Новости".

22 августа "Федора" отправили к Международной космической станции (МКС) на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Утром 27 августа корабль с роботом со второй попытки пристыковался к МКС. Во время полета "Федор" выполнил ряд заданий под управлением космонавта и 7 сентября вернулся обратно на землю.

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