Робот "Федор" может стать торговой маркой

"Роскосмос" подал в Роспатент две заявки на регистрацию робота "Федора" в качестве товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Роспатента.

Там рассказали, что 30 августа госкорпорация подала заявку на словесный товарный знак — надпись латиницей FEDOR, а 23 сентября — на визуальный торговый знак — изображение стоящего робота.

В Роспатенте не уточнили, по каким именно категориям товаров "Роскосмос" подал заявку на товарные знаки, передает "РИА Новости".

22 августа "Федора" отправили к Международной космической станции (МКС) на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Утром 27 августа корабль с роботом со второй попытки пристыковался к МКС. Во время полета "Федор" выполнил ряд заданий под управлением космонавта и 7 сентября вернулся обратно на землю.