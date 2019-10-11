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11.10.2019
ТАСС

Запущенные на ракете "Протон-М" коммерческие спутники выведены на целевые орбиты

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Общая продолжительность выведения спутников составила рекордные 15 часов 54 минуты

ТАСС, 10 октября. Два коммерческих спутника - европейский Eutelsat-5WB и американский MEV-1, запущенные в среду на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур, успешно отделились в четверг от разгонного блока "Бриз-М" и выведены на целевые орбиты. Об этом сообщается на странице в Twitter заключившей контракт на запуск аппарата International Launch Services.

"Отделение Eutelsat 5 West B подтверждено!" - говорится в сообщении ILS. "Отделение Mission Extension Vehicle-1 подтверждено. Миссия завершилась успехом!" - добавляет компания.

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя спутниками стартовала в среду в 13:17 мск с площадки номер 200 космодрома Байконур.

Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты - от старта до отделения - составила рекордные 15 часов 54 минуты. В Роскосмосе ранее пояснили ТАСС, что такое длительное по времени выведение аппаратов связано с их орбитами. Предыдущий рекорд принадлежал аппарату ExoMars, который был запущен в марте 2016 года с помощью ракеты "Протон-М". Тогда разгонный блок "Бриз-М" выводил межпланетную станцию на траекторию полета к Марсу около 11 часов.

Изначально запуск ракеты с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был перенесен из-за проблемы, связанной с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов.

Компания International Launch Services в 2016 году заключила контракт с европейским оператором спутниковой связи Eutelsat на запуск ракеты "Протон-М" с парной полезной нагрузкой в составе космического аппарата связи Eutelsat-5WB и первого аппарата для продления срока эксплуатации спутников MEV-1. ILS - дочерняя компания Центра М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракеты "Протон-М" и разгонного блока "Бриз-М"), которая занимается продвижением на рынок ракет "Протон".

О спутниках

Космический аппарат Eutelsat-5WB - спутник Ku-диапазона, который будет располагаться в точке 5 градусов западной долготы и будет ориентирован преимущественно на рынки Франции, Италии и Алжира. Он заменит работающий на орбите аппарат Eutelsat-5WA. Спутник Eutelsat был изготовлен компаниями Airbus Defence and Space (Европа) и Northrop Grumman (США). Airbus Defence and Space отвечала за изготовление полезной нагрузки спутника, в то время как платформа была изготовлена компанией Northrop Grumman.

Спутник Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1) был изготовлен компанией Northrop Grumman. Этот аппарат впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы спутников, оказываемые 100%-ной дочерней компанией SpaceLogistics LLC. Предполагается, что он будет пристыковываться к клиентским спутникам на геосинхронной околоземной орбите, используя существующие возможности спутников в части контроля высоты и ориентации сборки космических аппаратов. В течение своего срока службы MEV-1 сможет пристыковываться и отстыковываться несколько раз, что даст возможность обслуживать несколько клиентских космических аппаратов.

Сроки службы обоих спутников состаляют 15 лет.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Алжир
Италия
Россия
США
Франция
Продукция
sm-3
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
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