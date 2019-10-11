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11.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии

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Источник изображения: vz.ru

Комитет Госдумы по обороне заявил, что правительство игнорирует рекомендации по вопросам потребностей армии, следует из заключения к первому чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В документе, опубликованном на сайте Думы и подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, указано, что кабмин не принимает во внимание рекомендации проблем повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти, передает РИА "Новости".

По мнению депутатов, продолжение такой ситуации может привести к росту очередей на жилье среди военных.

Кроме того, депутаты заявили об уже произошедшем "выравнивании уровня оплаты работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией", а также "нивелировании гарантий, связанных с оплатой труда в районах с неблагоприятными климатическими условиями".

Напомним, 1 августа министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал 50-процентные надбавки к жалованию контрактников.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шаманов Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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