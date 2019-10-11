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11.10.2019
Вестник Мордовии

Опыт первой чеченской: на смену Т-90 мог прийти мало известный Т-92

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Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Первая чеченская, в ходе которой мотострелковые и танковые подразделения российской армии понесли ощутимые потери, продемонстрировала, что находящаяся на вооружении техника нуждается в дальнейшей модернизации.

Полученный опыт был тщательно проанализирован военными учеными и представителями промышленности. Например, как сообщал в своем блоге известный российский историк танкостроения Алексей Хлопотов, после событий на Северном Кавказе начались работы по созданию усовершенствованного варианта Т-90 - танка Т-92.

Эта бронированная машина должна была получить удлиненную на один опорный каток с каждого борта ходовую часть и более мощную по сравнению с серийными образцами 125-мм пушку.

К сожалению, из-за тяжелейшего финансового кризиса тогда не удалось реализовать задуманное.

Понадобилось почти 10 лет, чтобы Российская армия начала снова получать новые танки. Правда, модернизированный Т-90А, хотя и имел сварную башню, усовершенствованную систему управления огнем, двигатель в 1000 л.с. но не имел нового орудия и ходовой части, как у Т-92.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
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