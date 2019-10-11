Шойгу может посетить КНДР в октябре
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Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября. Об этом сообщил в четверг, 10 октября, ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Отмечается, что в данный момент Москва и Пхеньян прорабатывают возможность организации визита. Ожидается, что Шойгу встретится с министром народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолем.
Стороны, как предполагается, обсудят сотрудничество в оборонной сфере и ситуацию на Корейском полуострове. При этом перед визитом в Пхеньян глава Минобороны РФ посетит Китай.
Ранее посетить КНДР пригласили председателя Госдумы Вячеслава Володина. Эта поездка может состояться в 2020 году и сейчас находится в стадии проработки.
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