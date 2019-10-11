Шойгу может посетить КНДР в октябре

Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября. Об этом сообщил в четверг, 10 октября, ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что в данный момент Москва и Пхеньян прорабатывают возможность организации визита. Ожидается, что Шойгу встретится с министром народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолем.

Стороны, как предполагается, обсудят сотрудничество в оборонной сфере и ситуацию на Корейском полуострове. При этом перед визитом в Пхеньян глава Минобороны РФ посетит Китай.

Ранее посетить КНДР пригласили председателя Госдумы Вячеслава Володина. Эта поездка может состояться в 2020 году и сейчас находится в стадии проработки.