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11.10.2019
Известия.ru

Шойгу может посетить КНДР в октябре

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября. Об этом сообщил в четверг, 10 октября, ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что в данный момент Москва и Пхеньян прорабатывают возможность организации визита. Ожидается, что Шойгу встретится с министром народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолем.

Стороны, как предполагается, обсудят сотрудничество в оборонной сфере и ситуацию на Корейском полуострове. При этом перед визитом в Пхеньян глава Минобороны РФ посетит Китай.

Ранее посетить КНДР пригласили председателя Госдумы Вячеслава Володина. Эта поездка может состояться в 2020 году и сейчас находится в стадии проработки.

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Страны
Китай
КНДР
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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