МВД Украины снова собралось покупать самолеты Ан-178

Как сообщило министерство внутренних дел Украины, 8 октября 2019 года, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал меморандум с ГП "Антонов" о закупке 13 самолетов Ан-178. Подписание документа состоялось во время XVI специализированной выставки "Зброя та безпека 2019"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с моделью самолета Ан-178 во время подписания меморандума с ГП "Антонов" о закупке для МВД Украины 13 самолетов Ан-178. Киев, 08.10.2019 (с) МВД Украины

"Сейчас мы подписали предварительные договоренности о поставках для системы МВД Ан - 178. Это украинский красавец, который впервые будет поставляться на Украине. Девять самолетов будут работать на нужды ГСЧС [Государственной службой по чрезвычайным ситуациям]. Еще четыре будут использоваться Нацгвардией", - заявил Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что из этого числа Ан-178, девять самолетов планируются для подразделений ГСЧС, которые будут использоваться, в том числе, для пожаротушения. Национальная гвардия получит четыре единицы для перевозки грузов и личного состава.

Плюс самолетов для ГСЧС - это многофункциональность, то есть пожарный самолет можно быстро переоборудовать в медико-эвакуационный, грузовой или транспортной.

Отдельно планируется установка системы пожаротушения контейнерного типа, которая будет генерировать маленькие водные "бомбы".

Арсен Аваков напомнил, что система МВД уже заказала у предприятия "Антонов" самолеты Ан - 142П [так в тексте - имеется в виду решение МВД Украины купить бывший в эксплуатации противопожарный самолет Ан-32П, который раньше использовался Кропивницкой летной академией].

Председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин подчеркнул, что вопрос дооснащения авиапарка службы остается актуальным.

"Новые самолеты дают возможность нам выполнять свои задачи лучше и оперативнее. Кроме того, работать за границей, потому что чрезвычайные ситуации не знают границ", - отметил Николай Чечеткин.

Министр внутренних дел призвал Украины поддерживать отечественное самолетостроение. Ведь государственные заказы - это новая жизнь для украинских моделей.

"Меморандум о приобретении 13 Ан-178 для МВД - это база для продвижения вперед для этих моделей. Как только Украина покупает для себя, покупают иностранцы", - отметил он.

Президент ГП "Антонов" Александр Донец заявил, что предприятие надеется на дальнейшее двустороннее сотрудничество с МВД Украины.

"МВД сделало важный шаг в государственных заказах. Оно впервые заказало украинские самолеты для своих нужд. Мы надеемся, что не остановимся на самолетах Ан-178 и Ан-32П", - отметил глава ГП "Антонов".