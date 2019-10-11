"Не надо дразнить РФ": Норвегия отказывается от противоракетного щита НАТО

Норвежские власти на фоне общего повышения затрат на военные нужды решили не интегрировать свою оборону в систему ПРО Североатлантического альянса, отказавшись от закупки оборудования. Об этом сообщает TV2.

Источник изображения: Минобороны Норвегии

Как полагает руководство страны, присоединение к противоракетному щиту НАТО чревато серьезными внешнеполитическими осложнениями, в первую очередь – из-за прогнозируемого недовольства Москвы, которое может привести к повышению градуса напряженности в отношениях между государствами.

Благодаря более глубокому анализу политической линии в сфере безопасности правительство приняло решение о том, что Норвегия не будет рассматривать возможность приобретения оборудования более высокого уровня или ракет-перехватчиков, которые могут стать частью системы противоракетной обороны НАТО

- поясняется в официальном сообщении Осло.

Как указал норвежский эксперт Жюли Вильхельмсен, данное решение позволит предотвратить рост напряженности. При этом в 2017 году в программном документе Минобороны, который предполагал присоединение к щиту НАТО, этот нюанс игнорировался. Спустя пару лет норвежские власти более взвешенно подошли к проблеме, решив не дразнить соседнюю РФ размещением новых элементов системы ПРО на своей территории.